費玉清封咪多年仍低調行善　豪捐百萬台幣及時雨救5000毛孩免斷糧

台灣台南知名流浪動物收容機構「徐園長護生園」因收容超過5,000隻毛小孩，近期面臨龐大財務壓力與入不敷出的營運困境。



沒想到在園區幾乎快要撐不下去的關鍵時刻，歌壇天王「小哥」費玉清再度低調伸出援手，豪捐新台幣100萬元（約23萬港幣）善款化解燃眉之急。園長徐文良11月12日在社群平台Threads感動發文致謝，讓外界再次見證費玉清「封麥不封愛」的慈悲胸懷。

費玉清（IG@feiyuching_official）

園區負債快撐不下去！費玉清百萬及時雨解5000毛孩斷糧危機

園長徐文良表示，園區照顧多達5000多個毛孩子，每天光是龐大的飼料、醫療與環境維護開銷就相當驚人，導致護生園這一年來長期處於入不敷出、甚至負債的狀態。每當看著毛小孩露出信任的笑容，他心裡總是湧上一陣酸楚，暗自發誓絕不能讓這群好不容易有家的孩子，再度回到過去流浪挨餓的日子。

就在寒冬來臨、資源最匱乏之際，費玉清的100萬元善款有如及時雨般送到，讓園區得以順利償還多筆積欠已久的費用。徐文良感恩透露，這已經不是小哥第一次幫忙，他連續好幾年都在園區最困難的時候默默給予最實質的支持。

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親筆暖心喊話動保團隊！費玉清：每個生命都值得被珍惜善待

除了慷慨解囊，費玉清也特別留下充滿溫度的文字，向第一線動保人員表達最高敬意。他感性寫道：

每一個生命都值得被珍惜與善待，謝謝你們始終懷抱著慈悲與愛，默默守護著那些無依的流浪動物。

費玉清坦言，自己深知動物救援的道路充滿艱辛，每一個重獲健康的生命背後，都是團隊無私的付出與不曾放棄的堅持。他期盼在艱難的救援路上，大家都能保有希望與力量堅定前行，讓善良化作生命延續的最大動力。

事實上，費玉清自2019年正式「封麥」告別歌壇後，雖然淡出螢光幕享受退休生活，但他的愛心卻從未跟著退休。多年來他持續低調捐款給全台多個動保團體與弱勢收容所，光是在流浪動物救援領域的累積捐款就早已突破千萬元（1千萬台幣約238萬港元）大關。

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