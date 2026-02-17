費玉清引退6年行蹤成謎　圈中老友胡瓜余天也聯絡不上：換電話了

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的《鑽石舞台之夜》演唱會進入倒數階段，演出陣容前日進練團室展開馬拉松式排練，余天帶著兒子余祥銓獻唱成名曲「榕樹下」，展現寶刀未老的功力。



又到農曆春節，他們說以往在秀場演出，後台則上演麻將大賽，碰巧陽帆上《康熙來了》的片段近日引發熱議，談到費玉清是夜貓子，常相約到余天家打牌打到天亮，胡瓜笑說：

我也是啊，有次整夜沒睡去錄影，開車邊打瞌睡。

余天爆料費玉清愛插花，尤其最愛插花江蕙的牌，結果總是輸家，更透露他節儉成性，「以前在後台玩13張，他輸了幾千塊，第3天就跑了」。而費玉清在2019年舉辦引退演唱會，完成後續工作後於2020年正式退出，至今時隔6年行蹤成謎，即便過去相當要好，余天、胡瓜也連絡不上「他早就換電話了」，余天感嘆說連張菲也不願意透露費玉清的新電話。

2026《鑽石舞台之夜》演唱會於3月21、22日在北流登場，善款將捐給台中市私立十方社會福利慈善事業基金會、台大清寒希望獎助學金，首日有余天、余祥銓父子以及黃西田坐鎮，第2天由老蕭壓軸、李千娜加入，完整演出陣容還有AKB48 Team TP、王彩樺、李翊君、翁立友、曾心梅、賴慧如、鍾采穎。

（鑽石舞台宣傳圖）

