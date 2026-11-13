玫瑰戰爭｜陳楨怡化身最強小三　狂騷43吋逆天長腿床戰陳展鵬

無綫台慶重頭劇《玫瑰戰爭》連日來劇情進入白熱化階段，劇中一眾角色明爭暗鬥火藥味十足。備受無綫力捧的新生代小花陳楨怡（Celina）正式強勢空降登場！甫一現身，她便憑藉無懈可擊的逆天長腿與凌厲氣場瞬間成為全場焦點。今次她在劇中破格挑戰高難度反派，飾演受楊茜堯指使收買、公然介入陳展鵬與傅嘉莉婚姻的「最強小三」，舉手投足間滲透出骨子裡的嫵媚與心機，播出後隨即引爆網絡熱話，大批劇迷直呼對這名「蛇蠍美人」接下來如何施展連環美人計拆散正宮家庭充滿期待。

陳楨怡在劇中飾演介入陳展鵬與傅嘉莉婚姻的「最強小三」。（IG@celina_harto）

陳展鵬重遇失聯多年的陳楨怡。（YouTube@TVB USA Official）

與「人夫」陳展鵬共處一室時大玩曖昧推拉。（YouTube@TVB USA Official）

陳楨怡展九頭身完美比例 「雙面狐狸精」秒變臉令人心寒

在昨晚的登場戲份中，陳楨怡飾演美貌與手腕兼備的雜誌社總編輯楊素希（Mandy）。為了配合角色強勢自信的設定，她徹底撕掉過往斯文溫婉的乖乖女標籤，以宛如經典電影女英雄「盜墓者羅拉」的火辣野性造型驚艷亮相。只見她上身穿著一件貼身剪裁的白色小背心，下身配搭俐落的卡其色超短裙，將其171厘米的高挑身形、黃金九頭身比例以及標誌性的43吋白滑長腿表露無遺，強大的名模氣場直逼螢幕。

劇中，陳楨怡與「人夫」陳展鵬共處一室時大玩曖昧推拉，放電眼神充滿成熟女性的致命誘惑。然而最令觀眾看得毛骨悚然的精彩一幕，莫過於她前腳才小鳥依人般緊緊依偎在陳展鵬懷中撒嬌，轉身背對男方、面向鏡頭之際，眼神與嘴角隨即勾起一抹令人不寒而慄的陰險冷笑，完美演繹「雙面狐狸精」的深沉城府，預示著劇集即將掀起一場腥風血雨。加之陳展鵬早前受訪時已率先劇透與陳楨怡在戲中有連場激烈床上戲，令觀眾對二人的感情線發展更添無限遐想。

陳楨怡展九頭身完美比例（YouTube@TVB USA Official）

陳楨怡與陳展鵬對手戲十分精彩。（YouTube@TVB USA Official）

倫敦大學建築系高材生蛻變「學霸打女」

現年29歲的陳楨怡於2020年參選香港小姐奪得亞軍入行，向來是圈中公認「美貌與智慧並重」的典範。她畢業於英國頂尖學府倫敦大學學院（UCL）享譽全球的巴特利特建築環境學院，是不折不扣的建築界高材生。入行後更憑藉一雙無敵美腿獲封為新一代「索腿天后」。

難得的是，擁有優越外在條件的她並未滿足於花瓶定位，近年積極尋求戲路突破。為了打破高貴文青的固有框架，她私下拜師學藝苦練真功夫，更曾踏上國際武術競賽舞台，一舉勇奪劍術與長槍項目雙料金牌，成功蛻變為能文能武的「學霸打女」。此外，在上一屆香港小姐競選決賽夜上，她獲邀與樂壇實力派歌手梁漢文同台擔綱表演嘉賓，其驚艷全場的仙氣美貌更被網民封為「全場最靚」，顏值與舞台魅力備受肯定。

無綫小花陳楨怡（Celina）《2020年度香港小姐競選》亞軍。（IG@celina_harto）

連續四年進駐台慶劇重頭戲成新一代花旦接班人

憑藉亮眼外型、高學歷光環以及日益精進的演技，陳楨怡近年成為無綫管理層重點栽培的潛力小花，上位之路可謂平步青雲。連同今次熱播的《玫瑰戰爭》，她已創下連續四年參演年度台慶重頭劇的驕人紀錄。從2023年現象級神劇《新聞女王》、2024年大製作《巾幗梟雄之懸崖》、2025年話題作《巨塔之后》，一路演到今年的《玫瑰戰爭》，部部皆是年度壓軸重頭戲。每次亮相她均能為觀眾帶來耳目一新的驚喜，足見其實力與觀眾緣已深獲電視台高度認可，未來穩坐一線花旦之位指日可待。