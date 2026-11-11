玫瑰戰爭丨楊茜堯再演復仇女神　盤點姚金鈴到余滿月7大經典角色

無綫台慶重頭劇《玫瑰戰爭》已於星期一（9日）隆重首播，「視后」楊茜堯再度展現無可匹敵的大女主氣場，化身冷酷的「復仇女神」夏無雙！劇中她為了替離奇失蹤傳已身亡的影后閨密陳自瑤討回公道，不惜置身五光十色的浮華名利場，精心設下步步為營的復仇死局。首播一出，觀眾紛紛被其凌厲霸氣的眼神折服，激讚其「氣場超級強大」。



楊茜堯化身復仇女王登場。（《玫瑰戰爭》截圖）

回顧楊茜堯的演藝生涯，原來她早在2009年29歲時已憑《宮心計》踏上復仇之路，一路演到現年47歲，橫跨長達18年演活無數心狠手辣、城府極深的暗黑角色，成為全港觀眾心目中無可替代的「復仇天花板」！

楊茜堯決意要替陳自瑤復仇。（《玫瑰戰爭》截圖）

1. 《宮心計》姚金鈴黑化成萬能Key

2009年《宮心計》（29歲）

楊茜堯飾演宮女「姚金鈴」，原本單純善良，卻在深宮傾軋中飽受欺凌陷害，最終心死黑化成不擇手段的殘忍「麗妃」。劇中她為求自保與掌權展開連環瘋狂反撲，更對好姊妹劉三好（佘詩曼飾）痛下毒手；其霸氣掌摑爆出的神級金句「打你就打你，仲使揀日子咩？」至今仍是洗版網絡的經典Meme。楊茜堯當年憑此角狂攬《萬千星輝頒獎典禮2009》「我最喜愛電視女角色」及「最佳表現大獎」，正式奠定演技派地位。

《宮心計》「姚金鈴」（TVB）

《宮心計》「姚金鈴」（TVB）

2. 《鐵馬尋橋》堅韌遺孀苦撐鋪就復仇路

2010年《鐵馬尋橋》（31歲）

楊茜堯飾演青年時期的「歐陽惠蘭」，開篇即遭遇奸人陷害、丈夫離奇失蹤及家族產業慘遭霸佔的極致悲劇。身處近乎滅門的絕境之中，她咬緊牙關帶著幼子在亂世中苦苦掙扎求存，以無比堅韌的母性意志，為日後歐陽家後人強勢崛起與激烈復仇奠定了不可或缺的靈魂基石。

《鐵馬尋橋》「歐陽惠蘭」（TVB）

《鐵馬尋橋》「歐陽惠蘭」（TVB）

3. 《仁心II》正義臥底黑化私刑判官

2013年《仁心解碼II》（34歲）

楊茜堯大膽挑戰性格極致反差的臥底警察「林頌恩」，該角色原本在孤兒院長大、個性陽光樂天，卻在追查連環兇殺案時震驚發現自己竟是殺人狂魔的親生骨肉；在身世真相曝光與摯親相繼離世的雙重打擊下，心靈徹底扭曲崩潰，最終化身地下私刑法官向所有惡人索命，瘋狂而冰冷的暗黑演出讓全城觀眾直呼「睇到心寒」。

《仁心解碼II》「林頌恩」（TVB）

《仁心解碼II》「林頌恩」（TVB）

4. 《宦海奇官》俠女雪冤智破貪腐黑幕

2014年《宦海奇官》（35歲）

楊茜堯飾演武藝超群的俠女「惠琳」，展現截然不同的抗爭風骨。面對自身家族當年的滔天冤案，她不卑不亢、冷靜抽絲剝繭，暗中聯同官府深入貪腐黑幕，最終憑智慧與身手將一眾道貌岸然的貪官污吏繩之於法，成功為滿門冤屈洗雪沉冤。

《宦海奇官》「惠琳」（TVB）

《宦海奇官》「惠琳」（TVB）

5. 《家族榮耀》大肚甄芯弄權弒夫

2022年《家族榮耀》（41歲）

楊茜堯飾演表面溫婉賢良、內裡深不可測的馬家二少奶「甄芯」。因遭遇丈夫馬耀祖（黃浩然飾）的背叛與豪門家族無休止的權力排擠，她徹底黑化覺醒，即使身懷六甲依然無懼捲入權力漩渦，聯手馬展鴻（張智霖飾）展開極致算計，甚至為爭權奪利不惜出賣至親，在大結局更迎來被利刃刺腹的震撼一幕，將人性的貪婪與復仇慾望演繹得淋漓盡致。

《家族榮耀》「甄芯」（TVB）

《家族榮耀》「甄芯」（TVB）

6. 《黑色月光》余滿月蟄伏18年毀滅權貴

2024年《黑色月光》（45歲）

楊茜堯化身頂級危機公關專家「余滿月」（Moon姐），角色在18年前曾慘遭豪門權貴聯手蹂躪與摧毀人生。她以非人毅力忍辱負重整整18年，步步為營滲透上流社會，將專業公關手段轉化為最具殺傷力的毀滅武器，將當年一眾不可一世的加害者逐個拉下神壇身敗名裂，復仇爽度與縝密程度堪稱港劇天花板。

《黑色月光》「余滿月」（TVB）

《黑色月光》「余滿月」（TVB）

7. 《玫瑰戰爭》為亡友陳自瑤佈驚世大局

2026年《玫瑰戰爭》（47歲）

如今在全新台慶劇《玫瑰戰爭》中，楊茜堯強勢化身「夏無雙」，將復仇戰場移師至名利紛爭的娛樂圈。看著至愛閨密陳自瑤死於非命，她化身最冷艷的復仇利刃，誓要以血還血！一眾劇迷早已鎖定螢幕，極度期待「TVB 復仇女王」如何再次手刃仇敵、引爆收視狂潮！

《玫瑰戰爭》「夏無雙」（TVB）