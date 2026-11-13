方力申愛女Isla變身迷你DJ起舞　飛魚爸爸喊救命：一定唔係遺傳我

藝人方力申（Alex）自去年與太太葉萱（Maple）拉埋天窗並迎來愛情結晶品、愛女方愛嘉（Isla）後，便徹底化身「有女萬事足」的廿四孝暖爸，不時在社交平台大晒愛女的成長萌照。



方力申育有愛女方愛嘉（Isla）後即變「寵女狂魔」，經常在社交平台分享湊女日常。（IG@alexfongliksun）

方力申抱女兒畫面勁溫馨。（IG@alexfongliksun）

方力申愛女變身「迷你舞王」 網民洗版心心眼

日前方力申再度分享Isla的最新居家短片，片中身穿粉紅色可愛套裝的Isla乖巧坐在地氈上，興致勃勃地拍打身旁的粉紅色玩具電單車，更精明地化身「小DJ」自行按鍵揀歌播放音樂！當動感音樂一響起，Isla隨即展現驚人的音樂觸覺，興奮地跟隨節拍狂揮雙手、手舞足蹈，期間更識得配合旋律不斷轉換不同動作，節奏感極強。眼見愛女如此熱愛音樂，身為爸爸的方力申既好笑又無奈，忍不住幽默發文高呼：「Isla將來好有可能係個Party Girl，睇佢自己揀歌，仲配合唔同moves，真係救命呀。呢啲一定唔係遺傳我，我根本唔鍾意嘈嘅地方。」雖然口裡喊救命，但字裡行間卻滿溢對愛女的極致溺愛。

方力申女兒Isla識得自己揀歌，好有音樂天份。（IG@alexfongliksun）

Isla跟著拍子雙手起舞。（IG@alexfongliksun）

Isla很喜歡音樂，又好可愛。（IG@alexfongliksun）

這段可愛度爆燈的跳舞短片曝光後，火速融化無數網民的心，吸引大批粉絲湧入留言區瘋狂點讚！大家紛紛被Isla精靈活潑的反應逗樂，洗版激讚：「好有音樂天分，又好可愛」、「很有節奏感，音樂勁些，她就跳得起勁！」更有眼尖網民笑指Isla今次展現的高超舞技與節奏感，極有可能是「上次睇完爸爸方力申紅館個演唱會學返嚟」！

方力申表示女兒Isla識得自己揀歌，未來可能是個Party Girl。（IG截圖）

網民指Isla是去完方力申演唱會後學識的。（IG截圖）

方力申親教囡囡「首次下水禮」

除了音樂細胞滿滿，身為「香港飛魚」掌上明珠的Isla，亦完美遺傳了爸爸的優良運動基因！方力申早前便在IG分享溫馨短片，親自下水指導愛女進行人生「首次下水禮」。方力申大爆Isla平時在家已經十分鍾意玩水，不過當日首次來到陌生的大泳池，小人兒難免有點緊張，起初緊緊靠在爸爸身前，更擺出一副「一臉凝重」的嚴肅萌樣；幸好在飛魚爸爸的溫柔安撫與悉心陪伴下，Isla很快便徹底放鬆戒心，隨即在水中手腳並用盡情戲水，玩得不亦樂乎。

方力申親自指導囡囡的首次下水禮。（IG@alexfongliksun）

盡情玩水。（IG@alexfongliksun）

此外，方力申日前亦曾上載Isla在家中挑戰「爬樓梯」的短片，畫面中的她四肢極為靈活敏捷，期間更不時回頭對著鏡頭展露招牌「腰果眼」治癒甜笑，超級可愛，難怪網民一致大讚她遺傳了爸爸的超強運動神經！

爬樓梯，衝刺！（IG@alexfongliksun）