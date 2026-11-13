同屬「愛妻號」驚見黃仁勳出軌　香胤宅認定力夠不受引誘背妻偷食

香胤宅（Lyman）與太太劉舜儀（Zoe）今日（13/11）首度以夫妻檔姿態出席公開活動，並接受《香港01》訪問，大談兩人私下的甜蜜相處之道。向來寵妻的Lyman不但自爆酬勞全數上繳，更在被問及「愛妻號」黃仁勳近日被爆出軌的看法時，高EQ展現超強求生欲。

黃仁勳與黃樂早前在「三六食府」餐敘時一起離開。。（TVBS新聞網授權使用）

首以夫妻檔現身難掩興奮 香胤宅自爆酬勞全數上繳

首次與丈夫一同在公開場合露面並接受傳媒訪問，劉舜儀坦言心情既緊張又開心：「好緊張其實我第一次，不過其實好開心嘅，因為好難得有咁嘅機會。」在旁的香胤宅亦難掩興奮之情，表示從未試過與太太公開出席活動及合照，認為這次經歷十分難忘。

當被問到今次夫妻檔工作的酬勞是否全數歸太太所有時，Lyman毫不猶豫地笑言：「其實不嬲都畀晒老婆㗎啦！」Zoe隨即大讚丈夫「OK、乖」，Lyman則幽默自嘲：「個樣八厭嘅，但係係乖嘅。」夫妻互動相當甜蜜。

「一動一靜」零爭執秘訣 老婆自動波搵空間「充電」

談及夫妻相處之道，兩人形容彼此性格「一動一靜」，對比相當強烈。Lyman透露平日若出現小摩擦，多數是因為自己做錯事，因此他每次都會第一時間認錯：「我自己sorry sorry sorry sorry sorry，OK我會做好啲。」若是自己太過「八厭」講太多話，只要太太給一個眼色，他便會立即收斂。

由於Lyman精力充沛，文靜的Zoe坦言有時確實需要個人空間「靜一靜」。不過她並不會直接喝止丈夫，而是採取「自動波」方式應對：「我會好自覺咁樣，OK，你有你嘅，咁我自己就可能去另一邊做自己嘢。」Lyman亦相當識趣，一旦感受到太太需要空間，便會透過跳舞、做健身、跑步等運動「放電」。Zoe補充指，兩人各自都有少許潔癖，因此在家都會自律整理物品並互相提點。

香胤宅表示定力十足不受女色引誘背妻出軌。（葉志明攝）

拍親熱戲必先報備 互信不查手機：各自都有專業

面對丈夫外型俊朗，外出工作時難免吸引異性目光，Zoe卻表示完全不會擔心：「其實我唔擔心嘅，因為我覺得大家始終都好專業呀，我哋做自己嘢，所以都唔會擔心。」Lyman聞言即反指太太同樣美貌出眾，笑稱：「老婆咁靚女，我係擔心嘅！」並自爆有時陪太太拍劇，見她與男對手演戲時，自己亦會默默企埋一邊「自己放電」。

兩人一致表示從不檢查對方手機，全因彼此建立深厚信任，加上日常行蹤完全透明。Zoe坦言拍拖初期確實曾對Lyman跳拉丁舞時與女舞伴的親密接觸感到少許不習慣，但該階段早已過去，現時十分理解這是專業工作。Lyman更透露「定力十足」的秘訣，表示每次拍劇或演舞台劇涉及感情對手戲，都會第一時間向太太報備，平日無論練舞或開會亦會交代清楚，讓太太倍感安心。

回應「愛妻號」黃仁勳傳聞 笑言定力十足：唔批評人哋

提及向來以「愛妻號」見稱的黃仁勳近日被爆出軌傳聞，會否對此感到意外時，Zoe表示：「好難批評人哋嘅事情，但我覺得每個人唔同，係睇返自己個人嘅個性呀，同埋生活習慣囉。」 被問到會否定力過黃仁勳不受女色引誘？Lyman大笑重申：「Well，係啦，我唔批評佢個關係，但我會提醒返我自己，做好自己就得。」Zoe亦在旁點頭和應「做好自己」。

香胤宅表示定力十足不受女色引誘背妻出軌。（葉志明攝）

香胤宅表示定力十足不受女色引誘背妻出軌。（葉志明攝）