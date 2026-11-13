馮盈盈轉戰司儀界踏實滿滿 《新聞女王3》開拍爆拒主動𢱑撈真相

前港姐冠軍馮盈盈近年積極增值，修畢香港大學食品市場營銷及管理學碩士課程並獲頒碩士學位，並以一級榮譽優等（Distinction）的高成績畢業後，演藝重心明顯有所調整。她今日（13/11）出席公開活動並接受《香港01》訪問時狀態大勇，大談近年轉戰司儀界的感受與收穫。適逢無綫日前在《TVB邁向60年節目巡禮2027》正式宣布《新聞女王3》將於明年開拍，被問及會否爭取參演一角時，馮盈盈直言一切隨緣，更幽默笑指若人人都主動「𢱑撈」，恐怕會迫爆監製房。

馮盈盈今日出席品牌活動。（葉志明攝）

轉戰司儀界非刻意鋪路 感恩獲客戶認可兼感滿足

近年馮盈盈減少拍劇產量，頻頻以大方得體的形象現身各大活動擔任司儀，外界更指她吸金力大增。受訪時被問到是否正式將事業重心轉移至司儀界，她坦言一切源於客戶賞識，並非刻意安排：「我諗即係好開心可以喺司儀界，工作呢方面有特別嘅機遇啦，其實都唔係我主動特別揀做啲咩嘅，而係好感恩有呢方面客戶嘅欣賞，令到我最近都比較多一啲主持呀、司儀嘅工作機會，咁我自己都好enjoy嘅，都好開心嘅。」

談及密密接下司儀工作是否令收入及安全感大增，馮盈盈認為精神層面的肯定比金錢更為重要：「咁我諗多咗工作呢，當然個人嘅安全感都會多啲嘅，同埋我覺得唔係淨係講緊個收入嗰方面，亦係得到唔同客戶嘅認可同埋支持呀，我都覺得好有滿足感，即係都覺得對自己有自信啦，同埋信心啦，覺得可以為其他人創造價值呀嘛，咁所以我覺得呢方面精神上面畀我嘅呢一個獎勵啦，同埋滿足呢係最緊要囉，我都好多謝。」

撞正考試無奈缺席台慶 承諾明年「Double補數」

此外，馮盈盈在訪問中透露今年因考試撞期，無奈要向無綫台慶請假，無法以招牌性感「戰衣」示人。她笑言一年一度的考試偏偏落在台慶正日，並感謝公司體諒：「一年前就定咗嗰個日期，我都冇得揀呀！好彩公司喺呢方面非常之體諒，好包容我，都願意做返一個妥善嘅安排，咁畀我請假。」她更向觀眾大派定心丸，承諾明年必定加倍奉還：「下年double補返數咁樣，全晚換兩套衫囉，好有雙倍誠意，雙倍付出咁樣！」

馮盈盈透露未能出席無綫台慶騷。（葉志明攝）

回應《新聞女王3》明年開拍 拒主動到監製房敲門𢱑撈

無綫重頭劇《新聞女王3》日前落實將於明年開拍，靈魂人物佘詩曼亦有望回歸，不少藝人都對參演抱有期待。被問到會否主動向監製「𢱑撈」爭取演出機會，馮盈盈得悉是《新聞女王3》有望開拍隨即表示歡迎好劇本：「我諗呢其實如果有即係合適嘅劇本同埋合適嘅角色，我都好樂意去拍、去接受嘅。」

不過被問到為何不主動出擊自薦，馮盈盈大笑婉拒，更拋出一番「隨緣論」：「我唔係唔想演戲呀，但係唔通個個都去主動強求咁樣，監製嗰層間房會好忙，咁有啲嘢都係人哋覺得啱嘅話就自然會搵你㗎啦，咁都冇得夾硬嚟㗎嘛！」至於拍劇與擔任司儀哪一樣較辛苦，她則認為兩者各有挑戰：「哇，做司儀都唔容易㗎，成日要準備好多前面準備嘅工夫啦，要記資料啦，拍劇就時間長囉嘛。各有各嘅難處同埋挑戰位嘅，兩樣其實我都OK嘅，但如果大家鍾意我主持司儀多啲嘅話，我梗係無任歡迎啦！」

馮盈透露未能出席無綫台慶騷。（葉志明攝）