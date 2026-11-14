【今日當年】何超儀陳子聰結婚　符合賭王兩大要求全家飛澳洲祝福

時光飛逝，當年今日的娛樂圈，你還記得多少？全新專欄【今日當年】每天為你解鎖記憶密碼，回顧歷史上的今天發生過的娛樂大事件。無論是轟動全城的八卦頭條，還是改寫星途的關鍵時刻，我們都將與你一起穿梭時空，見證娛樂圈的時代變遷。



將日曆翻到2003年11月14日，賭王何鴻燊之女何超儀與藝人陳子聰於澳洲正式註冊結婚。這段最初受外界高度關注的婚姻，經過二十多年的歲月洗禮，已從當年娛樂圈的搖滾愛侶，昇華成一段歷經生死、互相扶持的動人愛情故事。回顧兩人的婚姻經歷，何超儀在丈夫兩度面臨嚴重健康危機時所展現出的堅韌與不離不棄，成為了娛樂圈中公認的「患難見真情」典範。

背景懸殊無阻相戀 獲賭王開明欽准

何超儀與陳子聰同樣熱愛音樂與電影，兩人於千禧年代初相戀。雖然女方出身頂級豪門，而陳子聰來自中產家庭，但這段背景懸殊的戀情在一開始並未如外界想像般受到女方家庭阻撓。據資料記載，已故賭王何鴻燊當年對選女婿有兩大要求：「必須是帥哥」及「不能太矮」。模特兒出身、外型高大帥氣的陳子聰恰好符合條件；何鴻燊親自與他交談後，更大讚男方為人善良，對戀情給予大力支持。

賭王何鴻燊當年對選女婿有兩大要求：「必須是帥哥」及「不能太矮」。（李澤彤攝）

與此同時，一向予人前衛及「情場浪子」印象的陳子聰，為了給予何超儀絕對的安全感，主動避嫌並斷絕了與許多女性朋友的聯絡，甚至為此放棄部分演藝工作機會，以實際行動向女方及外界證明自己的專一。

陳子聰20歲時由澳洲返港，當上了模特兒，身形極為健碩，跟吳彥祖、尹子維及連凱組成港版F4「Alive」，又在多齣電影客串。(陳順禎攝)

全家赴澳觀禮 搖滾夫妻的浪漫起點

在獲得家人全力支持下，兩人選擇於2003年11月14日在男方成長的澳洲墨爾本舉行婚禮及註冊。當時何鴻燊更親自帶同全家飛抵澳洲觀禮，見證愛女出嫁。婚後兩人不僅是生活上的伴侶，更是事業上的戰友，曾共同創立電影公司並投資多部獨立電影。兩人作風前衛、性格直率，一直是圈中別樹一格的恩愛夫妻。

兩人於2003年11月14日在男方成長的澳洲墨爾本舉行婚禮及註冊。（IG@josie_ho_chiu）

2016年首度遇險 面對肝腸重疾

兩人婚姻的首個重大考驗發生在2016年。當時陳子聰因肝硬化及直腸炎入院，病情嚴重，身形一度暴瘦憔悴，體重直線下降。面對丈夫的突發重病，何超儀全面停工，全心全意照顧陳子聰的起居飲食，並嚴格監督他的生活習慣。經過長時間的調理與休養，陳子聰的身體狀況才得以逐漸恢復。

陳子聰曾暴瘦60磅。（網上圖片）

2022年大動脈撕裂 徘徊生死邊緣

然而，更大的危機在2022年年底降臨。陳子聰獨自返回澳洲探親期間，因劇烈腹痛被緊急送往醫院，途中更一度昏倒。經醫生診斷，證實他患上嚴重的主動脈撕裂。由於體內出血嚴重，陳子聰經歷了漫長的手術搶救，隨後在深切治療部昏迷長達一個多月，情況一度危殆，腳掌更因血液循環問題發紫，面臨截肢風險。

放下千金身段 衣不解帶守護丈夫

得悉噩耗後，何超儀立即飛往澳洲照顧丈夫。為了確保能與當地醫護人員進行有效溝通，她刻意保持冷靜，聽從姐姐的建議，每天在醫院保持穿著得體莊重，不讓自己情緒崩潰，以免被當成「失控的家屬」而影響探病。為了有足夠體魄支持長期抗戰並維持自身免疫屏障，避免自己生病將外界病毒帶給虛弱的丈夫，她強迫自己按時進食以維持體力，並每天用雙手及藥膏為陳子聰按摩發紫的雙腳，用體溫為他保暖。在陳子聰昏迷期間，她每天堅持在床邊與他說話打氣。

兩人走過一段不容易的道路。（IG@josie_ho_chiu）

赴美重建手術 相伴走過漫長康復路

在何超儀的悉心照料下，陳子聰奇蹟般甦醒並穩定下來。為了讓丈夫得到最好的治療，擺脫長期掛尿袋的生活，何超儀更安排陳子聰前往美國接受複雜的尿道重建手術。期間，何超儀甚至為了陪伴丈夫而缺席了「夏威夷國際電影節頒獎禮」頒發之「終身成就獎」，當時陳子聰正值大動脈撕裂手術後危殆期，何超儀改以影片形式領取終身成就獎。

多年來，何超儀用實際行動實踐了婚姻誓詞中「無論疾病與健康都互相愛護」的承諾。她曾向媒體表示，看着丈夫逐漸康復是她最大的心願，而陳子聰亦曾公開感謝太太的救命之恩與無限包容。這對夫妻的經歷向大眾證明，真正的愛情不只是風花雪月，更是能在生死關頭中互相握緊雙手的力量。