何超欣奚夢瑤結伴睇騷如親姊妹　貼圖力撐阿嫂拍《Hong Kong》MV

已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣（Alice）一向與哥哥何猷君的太太、內地超模奚夢瑤（Ming）感情要好。何超欣今日（13日）在社交平台晒出二人早前結伴睇騷的靚相，更公開大讚阿嫂型格十足，盡顯深厚姑嫂情！



何超欣奚夢瑤結伴睇騷。（小紅書＠何超欣Alice）

姑嫂結伴睇騷

The Weeknd早前於啟德舉行演唱會，何超欣與奚夢瑤亦化身小粉絲現身捧場。相中所見，何超欣換上《優獸大都會》女警兔仔朱迪（Judy）造型，青春活潑；身旁的奚夢瑤則身穿白色吊帶背心外襯黑色露肩上衣，配以珍珠頸鏈，大晒白滑香肩與鎖骨。何超欣在帖文中特別附上「#又美又颯的嫂子」標籤，更貼出對方驚喜擔正The Weeknd新歌《Hong Kong (feat. 王菲季候風)》官方MV女主角宣傳圖力撐，相當有心。

兩人關係親密。（小紅書＠何超欣Alice）

貼宣傳圖力撐阿嫂拍《Hong Kong》MV。（小紅書＠何超欣Alice）

賀姪女5歲生日超溫馨

除了結伴睇騷，何超欣分享的帖文中亦記錄了不少家庭溫馨時刻。她與奚夢瑤一同為姪女Romee慶祝5歲生日，何超欣更在《魔雪奇緣》主題布置前拖實身穿公主裙的姪女合照；另一張對鏡自拍照中，奚夢瑤戴上墨鏡擺出型格姿勢，何超欣則舉機與姪女同框，姑嫂二人猶如親生姊妹般融洽。

為姪女慶祝五歲生日。（小紅書＠何超欣Alice）

場面溫馨。（小紅書＠何超欣Alice）

網民大讚姑嫂情深

帖文曝光後引發網民熱烈討論。不少網民直言十分羨慕二人的好感情，紛紛留言大讚：「小Ming真幸福，老公好，姑嫂又能玩到一齊」、「超欣和嫂子感情真係好好」，更有網民一語道破指「也是她本人有智慧才可以玩到一起去」，激讚奚夢瑤高情商。