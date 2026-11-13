黃仁勳出軌醜聞掀網民惡搞潮！妻子洛莉「泡菜巴掌」AI影片遭瘋傳

英偉達（Nvidia）創辦人兼前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）日前承認婚外情並宣布辭職，震驚全球科技界。風波發酵之際，網上湧現大量由生成式AI製作的諷刺惡搞作品。其中討論度最高的，是一段借用韓國晨間連續劇經典「泡菜巴掌」橋段的AI影片。片中，他的妻子洛莉（Lori Huang，又譯羅莉）闖入英偉達辦公室，手持大白菜泡菜朝丈夫甩巴掌。這段影片雖為全AI合成，並非真實事件，卻在韓國與海外網民之間迅速流傳，反映網民高度關注這場風波。



英偉達（Nvidia）創辦人兼前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）日前承認婚外情並宣布辭職，震驚全球科技界。（網上圖片）

英偉達（Nvidia）創辦人兼前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）日前承認婚外情並宣布辭職。（網上圖片）

黃仁勳出軌風波發酵之際，網上湧現大量由生成式AI製作的諷刺惡搞作品。（X@1992__J影片截圖）

私生活爭議成素材 AI合成影片瘋傳

黃仁勳醜聞曝光後，網民紛紛運用與英偉達技術相關的AI圖像及影片生成工具，製作並分享諷刺其私生活爭議的惡搞作品。這位引領AI時代的人物，反過來成為AI惡搞的對象，形成強烈對比。其中最受熱議的是借用韓國晨間連續劇經典場面的「泡菜巴掌」影片，片中妻子羅莉直接闖進英偉達辦公室，手握通紅大白菜泡菜，毫不留情朝丈夫臉上甩巴掌。事實上，這段畫面純屬AI合成，但在韓國與海外網民之間迅速流傳。

黃仁勳醜聞曝光後，網民紛紛運用與英偉達技術相關的AI圖像及影片生成工具，製作並分享諷刺其私生活爭議的惡搞作品。（X@1992__J影片截圖）

其中最受熱議的是借用韓國晨間連續劇經典場面的「泡菜巴掌」影片，片中妻子羅莉直接闖進英偉達辦公室，手握通紅大白菜泡菜，毫不留情朝丈夫臉上甩巴掌。（X@1992__J影片截圖）

黃仁勳這位引領AI時代的人物，反過來成為AI惡搞的對象，形成強烈對比。（X@1992__J影片截圖）

網民發揮創意惡搞 笑稱因果循環

除「泡菜巴掌」外，網民亦推出各式創意諷刺作品，例如讓妻子在摔角擂台或辦公室揮舞英偉達顯示卡（GPU）作為「武器」懲罰丈夫，或將摺疊手機惡搞為「展開前恩愛、展開後變心」的橋段。網民留言笑稱「AI之父竟被自己創造的技術賞了一記泡菜巴掌」，亦有網民提到他過往在《劉 QUIZ ON THE BLOCK》展現的愛妻形象，與惡搞片段形成強烈反差，令諷刺「更顯辛辣」，有人更感嘆「他也犯了全天下男人都會犯的錯」（引述成龍當年的經典失言金句）。

AI之父竟被自己創造的技術賞了一記泡菜巴掌。 網民留言

黃仁勳曾在今年6月攜妻子登上劉在錫節目接受訪問，當時在鏡頭前大談與妻子的戀愛故事。（《劉 QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

有網民提到他過往在《劉 QUIZ ON THE BLOCK》展現的愛妻形象，與惡搞片段形成強烈反差。（《劉 QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

妻子沉默以對 網民感慨陪伴四十載

在戲謔聲浪之外，亦有不少網民對陪伴黃仁勳四十載的妻子羅莉表達同情。有網民在社交平台寫道「我只心疼他太太，果然可以一起患難，卻無法一起享福」，亦有留言感嘆「希望是假的，我還是希望世界上有飛黃騰達後也沒有變壞的好男人」。

希望是假的，我還是希望世界上有飛黃騰達後也沒有變壞的好男人。 網民留言

在戲謔聲浪之外，亦有不少網民對陪伴黃仁勳四十載的妻子羅莉表達同情。（getty）

洛莉（Lori）本身擁有電機工程背景，與黃仁勳在俄勒岡州立大學實驗室相識，兩人於1985年結婚，共同育有兩名子女，而子女目前亦於英偉達任職。面對丈夫震驚全球的風波，羅莉至今選擇保持沉默，未作任何公開回應。

洛莉本身擁有電機工程背景，與黃仁勳在俄勒岡州立大學實驗室相識，兩人於1985年結婚。（《劉 QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）