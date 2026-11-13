陳曉華朱敏瀚分手後首度同框　刻意企開靠劉佩玥做「人肉隔板」

無綫一年一度的盛事《萬千星輝賀台慶》舉行在即，電視台昨晚（12日）大陣仗拉隊前往九龍繞道九龍灣段隧道，集結陳曉華、朱敏瀚、張振朗、周嘉洛、劉佩玥及蔡潔等一眾當紅小生花旦，拍攝氣勢磅礴的序幕大場面。然而相比起大製作的視覺效果，全場最吸睛的焦點莫過於朱敏瀚與陳曉華自宣布分手後的首度破冰同場。為免在鏡頭前惹來尷尬，兩人在排位時顯得極度避忌，刻意保持「安全距離」分開站立，並巧妙安排好姊妹劉佩玥企正中間充當「人肉隔板」隔開二人。

眾星在中九龍繞道九龍灣段隧道拍攝TVB《萬千星輝賀台慶》序幕。（IG＠TVB）

朱敏瀚與陳曉華自宣布分手後首度破冰同場。（TVB）

靠劉佩玥做「人肉隔板」。（TVB）

陳曉華爆羅天宇重演公主抱有進步

陳曉華在接受傳媒訪問時，全程展現出陽光開朗的專業態度。被問到獨自受訪會否感到冷清寂寞時，她隨即笑逐顏開地否認，表示自己在片場十分活躍，四出「撩」同事聊天玩鬧，氣氛相當熱鬧。此外，她亦大爆在拍攝期間與老拍檔羅天宇重演劇集中的經典「抱起」場面，笑指羅天宇今次僅喘了幾口大氣便輕鬆完成，相比起當年正式拍劇時抱到面紅耳赤、氣喘如牛的狼狽模樣，表現明顯游刃有餘。

爆羅天宇重演公主抱喘氣減少。（葉志明 攝）

陳曉華大讚朱敏瀚負傷再挑戰好犀利

談及與舊愛朱敏瀚同場會否趁機寒暄幾句，陳曉華坦承整晚根本無暇與對方交談，全因現場雲集超過60名藝人及舞蹈員同場共舞，她全副心神都投放在跟隨排舞老師死記舞步之上，生怕自己稍有差池便會成為拖累大隊的「老鼠屎」，幸好最終順利過關並無出錯。至於朱敏瀚早前為台慶項目綵排時不慎受傷，陳曉華表示自己亦有從新聞報道中得悉此事，雖然私下並未刻意傳訊慰問，但得悉對方克服傷患再度挑戰成功，亦由衷大讚他「好犀利」。