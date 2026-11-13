蔡楓華洗脫污名合體翁靜晶講奇案　亮2005年口供自證：講唔出大話

昔日歌壇巨星蔡楓華（Ken）多年來因不尋常言行，慘被外界封為「四大癲王」之一，演藝形象一度跌至谷底。幸好自從與「俠女」翁靜晶結緣並獲得對方大力相助後，蔡楓華的公眾形象迎來逆轉！早前他更正式宣布入紙申請2027年10月的紅磡香港體育館（紅館）檔期，在翁靜晶公開承諾豪擲100萬港元全力支持下，終於成功踏出重返大型舞台的第一步。



蔡楓華正式入紙紅館開演唱會。（fb@Kenneth Choi Fung Wah 蔡楓華)

蔡楓華有唔少經典歌。（TVB)

蔡楓華分析1974年「明月大廈姦殺案」

近日蔡楓華再度現身翁靜晶的人氣YouTube頻道《危險人物2.0》，合體主持首集「楓華奇案」，在節目中二人默契十足。

節目一開場，兩人即直入主題大談當年轟動全港的「明月大廈姦殺案」幕後鮮為人知的驚人內幕，蔡楓華瞬間展現出宛如專業偵探的縝密邏輯思維！該宗慘案發生於1974年5月，17歲女學生龔碧玲（亦有案件記錄誤傳為龔憶靜）於土瓜灣明月大廈寓所內慘遭姦殺。蔡楓華在節目中精準指出，此案與「陳漢案（舂坎角女傭被殺案）」及「歐陽炳強的跑馬地紙盒藏屍案」，並列為香港三大與科學鑑證息息相關的歷史重案。

節目中他與翁靜晶抽絲剝繭，逐一還原當年疑犯李文輝的犯案心理與警方破案過程中的種種漏洞，超強記憶力與分析能力連身經百戰的翁靜晶亦讚不絕口，直言其觀察力甚至比許多專業人員更為細緻入微。

蔡楓華合體翁靜晶主持首集「楓華奇案」。（YouTube@危險人物2.0）

當年轟動一時的「明月大廈姦殺案」。（YouTube@危險人物2.0）

蔡楓華的超強記憶力與分析能力令翁靜晶讚不絕口。（YouTube@危險人物2.0）

重提2005年「鐵蓮花插眼」慘案

除了剖析奇案，蔡楓華早前曾在《危險人物2.0》中公開展示因重創而視力永久受損的右眼，痛揭22年前的一段血淚悲劇。他憶述當年因已故「演唱會之父」張耀榮在電視上公開承諾會再為他開演唱會，結果卻意外得罪有勢力人士，在深圳遭到30多名黑幫分子圍毆：「佢哋有計劃、有組織、有預謀，用鐵蓮花插我嘅右眼，係創傷性青光眼，右眼視力永久受損。」

翁靜晶聞言不禁心痛落淚並承諾替他翻案，事後翁靜晶更透露已親眼看過蔡楓華的口供，直言內裡的可怕情節比大眾聽到的更甚，並代為釐清正確時間為2005年3月20日、地點為金沙賭場，目前亦已找到一位比她更資深穩重的律師，願意一同幫忙跟進這宗「鐵蓮花插眼」慘案。

憶述當年被打經過，指遭到30多人圍毆：「佢哋有計劃、有組織、有預謀。」他從澳門被跟到去深圳：「過咗關之後去到嗰個位，佢哋就響朵，話『我哋係邊度，你搵邊個同你做紅館呀？』我話『張耀榮先生，得唔得？』」（YouTube@危險人物2.0）

他指自己因這次而有創傷性青光眼，右眼視力永久受損：「大佬，用鐵蓮花插隻右眼，你知唔知？如果打低少少我呢度爆咗！」（YouTube@危險人物2.0）

蔡楓華直言當時因為被稱作「四大癲王」，就算他述說自己遭遇，都只換來一句「你黐線㗎嘛！你講嘢我點會信？」他多次要求翻案討回公道，翁靜晶聞言當然為蔡楓華抱不平，甚至聽到哭了，心痛對方遭遇，並承諾替他翻案。（YouTube@危險人物2.0）

亮出2005年口供紙反擊：叫我講真話一定講到

翁靜晶笑蔡楓華擁有「電腦般的腦袋」，但有時可能因此記錯微小的日期細節，因此曾遭到部分網民的惡意攻擊。對此，蔡楓華在今次作客《危險人物2.0》時大力澄清自己先前記錯時間的誤會，更當場拿出當年記錄的「口供紙」作為利益申報，證實自己於2005年3月20日晚上，確實在澳門金沙酒店演出，而非外界誤傳的威尼斯人！

面對外界的質疑聲音，蔡楓華更對著鏡頭霸氣反擊：「我講嘢好多人都特別關注，多謝你哋囉，呢個人仲有少少利用價值，或者新聞價值。好多時啲人質疑呢個人講嘢係咪真呢？我可以話畀你聽，蔡楓華呢個人，你叫我講大話，我肯定講唔出，因為我肯定會畀人拆穿，你叫我講真話，我話畀你知一定可以講到，呢一個暫時close咗先，我唔想講住。」

蔡楓華主動拿出當年記錄的「口供紙」自證。（YouTube@危險人物2.0）