林正峰突曬《披荊斬棘》海報喊期待　疑加盟12月深圳駐場騷

TVB小生林正峰（Niklas）近年積極北上發展，昨晚（13日）突然在IG限時動態上載內地綜藝《披荊斬棘2026》的海報，林正峰更難掩興奮心情，在貼文上下方分別加上「so exciteddd!!」及「敬請期待！heheee」的字句，高調又神秘的舉動隨即引發外界高度關注！



林正峰近年積極北上發展。（微博@林正峰）

近年TVB小生中在內地人氣最高之一！（小紅書照片）

芒果TV宣布12月深圳開啟駐場演出

事實上，內地現象級熱門綜藝節目《披荊斬棘2026》（Call Me by Fire Ⅵ）剛於2026年10月30日圓滿完成年度總決賽收官。與此同時，芒果TV亦在10月底正式官宣重磅企劃——《披荊斬棘》×「芒果盒子劇場」合作計畫，銳意將融合音樂、舞蹈與沉浸式戲劇的嶄新表演模式搬進線下演藝空間。該項目已鐵定於2026年12月底在深圳龍崗區星河WORLD·COCO Park的芒果盒子劇場正式開啟長期駐場演出，近期正如火如荼進行演員招募與前期籌備工作。

芒果TV宣告12月底在深圳COCO Park的芒果盒子劇場開啟《披荊斬棘》駐場演出。（小紅書圖片）

據悉，「芒果盒子劇場」是芒果TV旗下的線下沉浸式小劇場品牌，目前在長沙、深圳等地均設有多處場館，主要上演由《披荊斬棘》、《聲生不息》等王牌綜藝IP衍生的沉浸式戲劇與音樂話劇，同時亦會承接藝人聯動場及生日見面會等多元活動。

早前已進行了演員招募。（小紅書圖片）

林正峰疑獲邀加盟駐場騷

林正峰近年全力進軍內地市場，頻繁在內地拍攝各類影視劇及短劇，演藝工作接踵而來。考慮到深圳與香港地理位置極近、往返便利，加上今次項目正正主打「音樂、舞蹈與戲劇」的線下駐場表演，林正峰今次興奮發文預告，極大機會是受邀參與深圳「芒果盒子劇場」的《披荊斬棘》沉浸式演出或相關開幕活動，令人期待他在舞台上的全新表現！

林正峰突曬《披荊斬棘》海報喊期待。（IG截圖）