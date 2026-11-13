梁敏巧積極備戰台慶激減8磅　自爆曾於街頭遭低角度偷拍拒啞忍

「東張女神」梁敏巧（Maggie）今日（13/11）現身銅鑼灣拍攝廣告，為即將於11月19日舉行的無綫《萬千星輝賀台慶2026》積極備戰。梁敏巧接受《香港01》訪問時，大方分享近期透過中醫針灸及埋線成功減磅的秘訣，並透露台慶戰衣將主攻「腰臀髀」走健康優雅路線。此外，她更自爆過往在街頭曾遭男子低角度偷拍，當時她沒有選擇啞忍，而是霸氣上前當場對質並要求對方刪除照片。

針灸配埋線雙管齊下 激減8磅拒盲目「升Cup」

為了以最佳狀態迎接台慶盛事，梁敏巧坦言近期在臉部及身形管理上花了不少心機與時間。臉部方面，她嘗試了由專業中醫師主理，利用如頭髮般幼細的美容專用針進行面部針灸。身形方面則針對腰部、手臂及大腿進行中醫埋線療程，結果成效顯著，單是腰圍已減去一吋半，全身尺寸合計更激減30厘米，體重亦成功下降8磅。

梁敏巧透露為備戰即將舉行的無綫《萬千星輝賀台慶2026》激減8磅。(吳子生攝)

談及療程感受與瘦身效果，梁敏巧興奮表示：「其實係唔痛㗎喎，佢拮落去我都唔知原來拮咗落去㗎喎，做完之後真係好似成塊面緊緻咗咁樣、提升咗！佢除咗幫你keep住燃燒脂肪之外，仲可以去水腫同抑制食慾，好啱平時懶或者忙到冇時間做運動嘅人。」

被問到全身激減30厘米會否影響上圍，甚至有沒有考慮順道「升Cup」時，梁敏巧笑言療程屬局部瘦身，不會影響豐滿部位，更幽默回應：「夠用咪得囉！最緊要講身形比例，唔會一味大先靚㗎嘛，你某個位特別大都唔係特別靚啦係咪先？其實出鏡最緊要瘦啲同埋線條靚啲。」

台慶戰衣主攻「腰臀髀」走健康優雅路線不晒事業線

至於外界高度關注的11月19日台慶戰衣，梁敏巧透露目前已準備就緒，並在贊助商提供的三條晚裝中順利挑選到心頭好。她預告今年不會刻意賣弄性感，而是將重點放在苦練多時的腰線與腿部線條：「主要係突顯腰臀比為主啦，唔會有事業線嘅，適當啦，健康優雅地少少啦。」

曾遇低角度偷拍拒啞忍 霸氣當場要求對方刪相

憑藉《東張西望》人氣急升的梁敏巧，平日出街亦不時引來途人目光甚至偷拍。她笑稱自己平日私下打扮相當隨性，經常以寬鬆長T恤配牛仔褲的「大媽Look」示人，以舒服為主。不過，她亦憶述過去在街頭，即使當時僅穿著普通T恤牛仔褲，仍曾遇過一名男子以極低角度偷拍自己。

面對無禮行為，梁敏巧強調絕不會啞忍，當時更立即上前制止：「我就直接行埋去問佢：『你咁樣影，你啱啱影咗啲咩呀？我覺得唔係咁舒服咁樣囉。』佢就話唔好意思跟住delete咗。」她藉此呼籲廣大女性在遇到類似情況時必須勇敢發聲：「無論係咪藝人，你自己都係一個女仔嚟㗎嘛，所以其實你都要保護自己囉，唔舒服就要講出嚟，唔好啞忍。」