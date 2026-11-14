70年代艷星陳維英激罕現身聚會　曾登《龍虎豹》封面與張國榮肉搏

70年代傳奇艷星陳維英淡出香港幕前多年，她自80年代末、90年代間移居加拿大後過著低調生活。近日資深製作人楊紹鴻於當地與舊同事聚舊，意外令這位昔日性感女神的最新近況曝光！



將近7旬的陳偉英（左2）保養得宜，面龐飽滿皮膚緊緻。（Facebook@楊紹鴻）

68歲陳維英久違現身聚舊 皮膚緊緻狀態佳

楊紹鴻與圈中人關係極好，最近到加拿大獲多人輪流招待，昨日（13日）他在FB分享一張聚會大合照，寫道：「又一次開心相聚！多謝Gigi姐（黃淑儀）今晚再度親自下廚，Chill好味」，並標註了黃淑儀、高雄、陳維英及劉鎮偉。相中現年68歲的陳維英（前排左二）戴上黑帽、身穿簡約休閒襯衫，露出燦爛笑容；雖然將近7旬，但她保養得宜，面龐飽滿且皮膚白皙緊緻，完全不似年過60。移居加國多年的她，曾在溫哥華當地華人電視台擔任主持，近年更出任溫哥華影視人協會副會長，不時與昔日圈中好友參與義工工作。

陳維英19歲入行 曾肉搏張國榮

陳維英在70年代中後期憑好身材與大膽作風轟動香港影壇。年僅19歲時她加盟邵氏電影公司，並參演由著名小生兼導演呂奇執導的《財子．名花．星媽》（1977），打破保守禁忌成為香港電影史上首位挑戰露毛的女演員，更曾登上成人雜誌《龍虎豹》封面。一炮而紅後，她接連演出《初哥．初女．初夜情》（1977）、《紅樓春上春》（1978）、《色慾殺人狂》（1978）及《銷魂玉》（1979）等經典風月及驚悚片，其中在《紅樓春上春》更與剛出道的張國榮有激烈床上肉搏及裸露鏡頭。

陳維英接連演出《初哥．初女．初夜情》、《紅樓春上春》及《色慾殺人狂》等經典風月片。（網上圖片）

陳維英曾與張國榮拍攝《紅樓春上春》。（影片截圖）

轉戰電視圈遭禁播

電影以外，陳維英亦曾應邀為佳藝電視主持深夜節目《HELLO！夜歸人》。直至1978年佳視結業後，她與亦嘉、盧遠等原班底轉投麗的電視主持同名節目，可惜播出不久便遭到禁播。其後她繼續主持深夜節目《貓頭鷹時間》並參演電視劇，自向電視界發展後便甚少再接拍電影，最終選擇遠赴加拿大展開低調新生活。