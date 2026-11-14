邱淑貞女兒沈月沈日同框大曬白滑長腿　完美遺傳媽媽性感女神基因

「性感女神」邱淑貞與時裝王國創辦人沈嘉偉婚後育有三名女兒，其中大女沈月（Ayla）與二女沈日（Yat Sham）一向備受外界關注。近日，兩姊妹激罕合體，為時尚品牌宣傳，兩人同框大曬超高顏值，精緻五官與靈動神韻簡直與媽媽邱淑貞如出一轍，再度成為網民熱議焦點。

邱淑貞與時裝王國創辦人沈嘉偉婚後育有三名女兒。（IG@yatsham）

穿潮服大曬白滑長腿。（IG@yatsham）

完美遺傳媽媽神仙顏值。（IG@yatsham）

沈月長髮眨眼電暈網民 沈日雙麻花辮俏皮可愛

從曝光的全身合照可見，兩姊妹悠閒地並肩坐在大床邊。姐姐沈月留著一頭烏黑亮麗的直髮，身穿灰白色迷彩寬鬆T恤配搭短褲及黃白色波鞋，微側身靠向妹妹並優雅地交疊雙腿，大曬白滑修長美腿，散發溫婉甜美的仙氣。至於坐在身旁的妹妹沈日，則綁上充滿少女感的雙麻花辮，額前垂下幾縷修飾臉型的髮絲，身穿藍色直條紋襯衫內搭白色卡通印花T恤及深色短褲，腳踩藍色迷彩長襪與紫色波鞋，手持手機對鏡自拍，造型充滿街頭潮味與青春活力。

盡顯少女味。（IG@yatsham）

在另外兩張近距離自拍照中，兩姊妹更是頭貼頭大展好感情。沈月將手輕搭在妹妹肩上，先是對着鏡頭做出俏皮的單眼眨眼（Wink）表情，隨後又露出甜美溫柔的微笑，眉眼間盡得媽媽邱淑貞年輕時的靈動神采，電力十足。負責掌鏡的沈日亦毫不遜色，一時張嘴露出驚喜可愛表情，一時又對鏡頭嘟嘴賣萌，臉型與五官輪廓同樣神似邱淑貞。