吳偉豪氣派大屋後花園曝光　棄讀大學追夢TVB家中四兄弟顏值超高

無綫（TVB）力捧小生吳偉豪（Ricco）今年工作接踵而來，自從告別陪伴觀眾十年的《愛·回家之開心速遞》後，先在《非份之罪》挑戰演渣男，上月又剛為與好兄弟周嘉洛合演的新劇《驅魔速遞》煞科。難得不用開工，這位螢幕男神私下生活卻意外地「養生」。



吳偉豪在《非份之罪》中飾演渣男危家仁（TVB）

而在《驅魔速遞》中吳偉豪與戴祖儀更有親熱的場面。(盧振輝 攝)

吳偉豪後花園走廊曝光 淋花竟是「大工程」

前吳偉豪在社交平台分享一段居家短片，片中的他身穿極簡白色T恤、黑色短褲配波鞋，以一身標準「街坊裝」出鏡，完全卸下所有偶像包袱；而鏡頭更意外令其氣派十足的大屋後花園曝光！只見屋外走廊及牆頭擺滿密密麻麻的盆栽，數量多得驚人，要逐一照料簡直是一項「大工程」！不過吳偉豪卻毫無怨言，雙手提著一個白色大水桶，耐心地輪流用小膠杯舀水，逐盆細心淋水，全程神情專注、事事親力親為。

吳偉豪放假拍片分享淋花日常。（抖音＠吳偉豪 Ricco Ng）

吳偉豪屋企後花園曝光。（抖音＠吳偉豪 Ricco Ng）

相比起劇中頻頻大騷粗壯麒麟臂與結實腹肌的「大隻仔」形象，放假時的慢活日常反差感十足，不少網民紛紛洗版大讚他毫無星架、生活貼地，更笑指他提早過著退休人士的寫意生活。

「忙到分身」。（抖音＠吳偉豪 Ricco Ng）

牆上的也不能放過。（抖音＠吳偉豪 Ricco Ng）

吳偉豪獲父母力撐棄讀大學追演藝夢

吳偉豪於2015年加入娛樂圈，憑藉陽光討好的外型加上酷似混血兒的深邃五官，先後在《愛·回家之八時入席》及《開心速遞》中成功入屋。據悉，吳偉豪出身於小康之家，父母均為公務員，家教甚嚴且注重教育，自小便安排他就讀國際學校，因此練得一口流利純正的英語。然而，熱愛表演的他在中學畢業後，竟然毅然決定放棄升讀大學的康莊大道，孤注一擲報考無綫藝員訓練班追尋演藝夢；幸好開明的父母對他的決定給予無條件的全力支持，讓他毫無後顧之憂地在演藝圈大展拳腳，如今終憑實力成功上位成為力捧小生。

吳偉豪憑《愛·回家》中成功入屋！（《愛．回家之開心速遞》截圖）

Ricco為了要做演員而放棄讀大學。（IG/ @riccong）

吳偉豪兄弟個個高大靚仔顏值爆燈

除了自身條件出眾，吳偉豪一家的超強家族基因更是令人羨慕不已！在家中排行第三的他，還有三位同樣高大靚仔、外型極度討好的親兄弟，四兄弟站在一起顏值簡直爆燈！更厲害的是，除了在演藝圈發光發熱的吳偉豪外，其餘三兄弟在各自領域同樣成就非凡，大哥是英勇的香港消防處消防隊長，二哥是專業飛機師，而年紀最小的弟弟則是一名型格模特兒。吳偉豪兄弟們兼具高顏值與高學歷專業背景，一門四傑個個條件優厚！

吳偉豪仲有3位兄弟，位位外型都非常討好，最左起二哥、大哥、Ricco，細佬。（IG@ricardo._.ng）