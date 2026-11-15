BIGBANG丨內地女被指叫白牌車上新聞 拍片澄清：我有司機沒有犯法

韓國天團BIGBANG睽違9年再度於香港合體，昨晚（13日）在啟德體育園主場館舉行首場演唱會。不過完騷後，土瓜灣街頭卻發生一段小插曲。有now新聞報道指，大批完場觀眾湧到土瓜灣一帶尋找跨境白牌車，期間一身名牌、打扮斯文的內地女士疑似因等車太久，所以情緒激動，片段在社交平台上瘋傳並惹來熱議。

影片中，該名女士氣場強悍地大吼：「發給你，你過來就行了呀！我們一直站在這裡，你人呢？你不想幹你就直說！」，霸氣十足，之後更上了一架七人車。然而，《香港01》獨家聯絡上這位事件女主角李小姐，她親身拍片受訪，講述事件經過，她覺得有關報道疑斷章取義：「很難過！」

韓國天團BIGBANG來港演出，吸引全城關注！

昨晚首場。

韓國天團BIGBANG來港演出，吸引全城關注！(IG@bigbang_2xx6)

苦候自家司機逾句鐘 淋雨濕身感崩潰

李小姐在訪問中澄清，當晚是與三位好姊妹齊齊去睇演唱會，並非光顧白牌車，而是等待自己公司的司機。她詳述事件始末：「演唱會快結束的時候，我朋友就說他司機開到一個地方，讓我的司機也開到那個地方，我們出去的時候會比較近一點，不會擁擠。然後我就給我的工人姐姐和司機發消息，說你們可以把車開到我朋友司機的地方，然後再一起在那邊等我們。」

李小姐表示，自己早在晚上7時57分已發送司機電話號碼及位置，但一直未獲回覆。直到晚上9時多完騷後，她朋友的司機已到達，但她的司機卻不見蹤影：「我就馬上給我的工人姐姐和司機打電話，我說『哎你們人呢？我朋友司機已經到了，我們可以走了』。他（司機）就直接跟我說，『我沒有看你發的消息，我不知道你出來了，我也不知道要去那邊接你們』。」

令李小姐最氣憤的，是司機的惡劣態度：「我說那你現在給我朋友的司機打電話過來接我們，他說那好吧，那我等一下我看吧。他的態度對我很不禮貌，所以我後面就有點生氣，語氣重了一點，我就說如果你不想幹就算了。」 她更指當時天雨路滑，等了一個多小時依然食白果：「雨把我的臉、頭髮全部都淋濕了，又很熱又在下雨……我們一直等到他一個多小時，他們還沒有來，我當時整個人真的特別特別崩潰。」

內地女一身名牌。（now新聞台擷圖）

內地女一身名牌，用國語大罵司機。（now新聞台擷圖）

之後拍攝到該女士上車。（now新聞台擷圖）

澄清無叫白牌車 怒轟報道惡意誹謗

對於被指光顧白牌車，李小姐感到極度委屈，強調自己是香港公司的老闆：「我不可能叫網約車，也不可能叫黑車，因為我本來在香港就有經營自己的公司。司機也是我們公司招聘的，工人姐姐也是我自己招聘的，所以沒有任何違法的行為，我是遵紀守法的好公民。」

她更直斥有關新聞報道斷章取義，甚至將她的語速調快以製造節目效果：「完全是亂寫的，就是這樣誹謗我，真的是惡意誹謗！」 說到激動處，李小姐更一度哽咽：「晚上寫成這樣斷章取義，我真的整個一天也很難過，我的家人、我的朋友都很替我擔心……很難過，很難過。」

李小姐在香港有經營自己公司，對今次事件感氣憤。（影片擷圖）

李小姐指自己不會違法。（影片擷圖）

BIGBANG完場後，警方在附近一帶嚴打白牌車，now新聞跟進事件。（now新聞台擷圖）