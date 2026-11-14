BIGBANG｜黃牛黨炒飛貴一倍　開場後仍拒減價：十幾分鐘賣十幾張

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20周年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站從昨日（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，票價由699元至3,099元不等，「黃牛黨」趁機斂財。



今日（14日）為演唱會第二日開鑼、亦是首次遇上周末，記者在啟德主場館外中央廣場視察，由開場前至開場後1小時，仍然見到有為數不少的「黃牛黨」在場兜售門票，未能購票的女粉絲則蜂擁而上圍著「黃牛黨」，問價後爽快取出電話「掃碼」支付。據悉，有關門票原價899元，被抬價至1,600元；2,099元的門票則被炒至3,000元。開場後更有「黃牛」更向放蛇的《香港01》記者直言，前期利潤已「拉勻」成本，拒絕輕易劈價散貨。



不少未能購票的女粉絲蜂擁而上圍著「黃牛」。（梁偉權攝）

原價899元門票炒高近倍 粉絲圍堵「掃碼」轉帳

《香港01》記者在啟德主場館外觀察，一名身形建碩的男子揹斜孭袋，相當警惕四處遊走張望，隨即有不少粉絲上前問價，雙方更即場議價。一名女粉絲試探壓價：「899（元）的票，1,000元（賣嗎）？」該名男子隨即斷然拒絕：「不行。」女粉絲仍不死心，繼續央求：「少一點啦！」。該男子隨即透露「行情」，直言：「你要低價肯定一個小時後來，可能半價，如果還有剩下的話。」

為數不少的「黃牛黨」在啟德主場館外兜售BIGBANG演唱會門票。（梁偉權攝）

其間，記者目擊「黃牛」男子成功交易，有粉絲詢問票價後便一口爽快答應，雙方立即拿起手機，「黃牛」熒幕展示QR Code予對方掃描，當場網上支付轉帳。

至晚上約6時45分，即演唱會已開場45分鐘後，記者以顧客身份向「黃牛」查詢行情。其中一人聲稱手上尚餘6張門票，並開出「炒價」，原價1,699元的門票索價1,900元，原價899元的單張門票亦叫價1,299元，且表明「最多只有兩張連位」，且部分座位視線受阻。

有女粉絲爽快問價後便取出電話「掃碼」支付。（梁偉權攝）

記者放蛇試探 炒家揚言「前面有賺拉勻」拒劈價

記者隨即以「演唱會已開場」為由嘗試壓價，惟對方態度強硬，透露剛過去的十多分鐘內已成功售出十多張門票，銷情依然暢旺。當被問及若遲遲未能脫手會否虧本時，該「黃牛」更直言不諱道出其「拉勻成本」的策略：「前面有賺㗎嘛，拉勻佢！」

他明言，除非手上積壓大量餘票，否則只剩數張門票絕不會輕易減價，又指要待開場一小時後才有機會「打折」；至晚上7時許則可能會「半價」散貨，更補充指首場（昨日）炒價最便宜，開場半小時後已跌至原價，但「今日（第二場）一定貴」。

記者目擊該名「黃牛」男子成功促成交易。（梁偉權攝）

記者放蛇曾被黃牛及粉絲誤當警察

在記者嘗試問價期間，有「黃牛」和粉絲一度以為記者是警察；亦有粉絲誤當記者是「黃牛」，詢問門票價格。廣場內一直有啟德體育園保安巡邏，但未見有上前了解或制止疑似「黃牛黨」兜售門票。

《香港01》記者在昨日（13日）首場BIGBANG演唱會時，亦曾到現場了解，當時開場約10分鐘後，一班為數十多人的「黃牛黨」即現身廣場，明目張膽向多名途人兜搭，詢問有否需要BIGBANG演唱會即晚門票，當中有不少操內地口音。記者以歌迷身份向手持一堆門票的「黃牛黨」問價，原價899元的門票，有黃牛索價2,200元，原價2399元門票則賣3000元，即愈低價門票反而差價更高。

一名女粉絲試探壓價：「899（元）的票，一千元（賣嗎）？」該名男子隨即斷然拒絕：「不行。」（梁偉權攝）

根據《公眾娛樂場所條例》第6條，任何人在獲發牌照的公眾娛樂場所（或公眾通道/入口附近），以超過活動舉辦機構所定的票價（連須繳稅項）售賣、要約出售、展示、管有門票以供出售，或游說他人購買，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可被處罰款2,000港元。