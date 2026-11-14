BIGBANG｜警連續第二晚土瓜灣戒備　大批車改九龍城渡輪碼頭上客

韓國天團BIGBANG今日 （14日）在啟德主場館舉行第2場演唱會，不少內地旅客繼續冒險選用「白牌車」跨境來往，警方昨日（13日）封鎖土瓜灣馬頭角道、十三街一帶的上落客位置，以杜絕「白牌車」非法載客取酬，惜成效不彰；發現群眾改到新碼頭街一帶登車後，又趕往現場驅趕停泊在路邊的車輛。



今日（14日）演唱會散場後，大批觀眾到新碼頭街一帶登車，繼續有只掛上本地牌或掛有兩地牌的七人車，聚集在九龍城渡輪碼頭等候上客，大部分乘客成功登車。警方人手明顯比昨日少，警員和交通督導員僅在旁巡邏及阻止車輛停泊於路邊。



九龍城渡輪碼頭對開有多輛掛上兩地牌的七人車聚集。（梁偉權攝）

演唱會歌迷成功在九龍城渡輪碼頭對開上車。（梁偉權攝）

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現場所見，今日（14日）警員並沒像昨晚般，在馬頭角道牛棚藝術村對開設路障，僅在新碼頭街巡邏戒備，阻止車輛停泊上落客，並派交通警員駐守十三街，勸喻車輛不要逗留。大批只掛上本地牌或掛有兩地牌的七人車，改為有序地聚集在九龍城渡輪碼頭、翔龍灣廣場對開，排隊輪候上客，現場有警員駐守。

到演唱會散場時分，大批拿著紀念品及應援物的歌迷，打開手機通訊程式與司機聯絡，或在街頭等候，逐一登上七人車，現場警員沒有阻止登車及有關車輛載客，現場交通迅速恢復暢通。

警方前日（12日）表示，因應本星期舉行的大型活動，警方將會加強相關執法部署。前線人員會在相關黑點，特別是懷疑涉及非法載客取酬的候客及上落客地點，加強交通管制、執法及情報蒐集，並查核懷疑涉案車輛、司機及相關許可證資料。一旦掌握足夠證據，警方必定會依法採取執法行動，包括將合適的資料轉交內地相關部門跟進。

九龍城渡輪碼頭對開有大批掛上兩地牌的七人車聚集。（梁偉權攝）

警方提醒市民及訪港旅客，非法載客取酬不單涉及法律責任，亦伴隨保險及安全風險。車輛一旦用作非法出租或載客取酬，相關的第三者保險便可能失效；倘若發生交通意外，乘客及其他道路使用者的保障和索償均可能受到影響。

根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非該車輛領有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得使用該車輛或者駕駛該車輛，或容許他人駕駛或使用車輛作出租或載客取酬的用途。首次定罪將被罰款港幣1萬元及監禁6個月；再次定罪，則將被罰款港幣2.5萬元及監禁1年。

若司機被定罪將被取消駕駛資格最少1年，最長可達3年。此外，涉案車輛亦會被暫時吊銷牌照，首次定罪為6個月，再犯則是1年。車輛在吊銷牌照期間需要移交運輸署作為保管。