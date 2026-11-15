「白兔仔」魏綺清罕返港近照曝光　曾拍經典牙膏廣告邀郭富城演MV

活躍於 80、90 年代的昔日電台名嘴兼電視台王牌主持魏綺清，早於1994年事業如日中天之際毅然淡出娛樂圈，隨夫移居加拿大展開低調人生，神隱幕前逾30年。近日區瑞強胞弟區瑞明在社交媒體公開一張聚會合照，令現年59歲的她返港近況意外曝光；即將「登六」的她外貌與當年纖瘦模樣判若兩人，火速在網上引爆一陣集體回憶熱潮！



活躍於 80、90 年代的昔日電台名嘴兼電視台王牌主持魏綺清。（FB@魏綺清）

區瑞明。（FB@Alvin Au）

戴紅色畫家帽現身尖沙咀慶生飯局

據悉，當日是一眾圈中好友在尖沙咀一間餐廳為《中年好聲音》參賽者Fredric Lam慶祝生日，歌手蘇珊亦有出席。區瑞明在社交媒體貼出與魏綺清的貼頭合照，興奮留言：「非常高興再遇從加拿大回港的魏綺清，Happy！」相中所見，年近六十的魏綺清身穿閃亮圖案外套內搭銀色上衣，頭戴深紅色畫家帽及架上黑色圓框眼鏡，打扮相當醒目；對比當年幕前標誌性的嬌小纖瘦身形，現時的她明顯心廣體胖、圓潤飽滿了不少，雖然臉上略添歲月痕跡，但神態從容自若，展露出招牌親切笑容。

歌手蘇珊亦有出席。（FB@Alvin Au）

神態從容自若。（FB@Alvin Au）

近照曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人直呼大感驚訝：「完全唔認得佢」、「變咗第二個人？」不過亦有不少網民力撐她移居加國養尊處優，發福實屬人之常情，笑言「中年發福，加國楓葉好呀，證明生活過得好」。

網民驚呼認唔出。（FB@魏綺清）

「白兔仔」憑牙膏廣告金句爆紅

回顧魏綺清的傳奇演藝路，她中學畢業後因擔任兼職模特兒獲發掘入行，隨後加入商業二台擔任唱片騎師，更獲時任台長樂仕賜予「白兔仔」外號，甜美形象深入民心。其後她獲邀拍攝獅王鹹味牙膏廣告，憑藉露齒酒窩甜笑及一句「鹹得有道理」經典金句紅遍全港，成為一代廣告女神；1987年，她獲百代唱片（EMI）垂青，推出個人EP《初戀故事》；翌年再推出大碟，其中歌曲《尋夢園》更邀得當時尚未爆紅的郭富城擔任MV男主角，足見她當年深受公司器重。

中學畢業後因擔任兼職模特兒獲發掘入行。（FB@魏綺清）

憑藉露齒酒窩甜笑及一句「鹹得有道理」經典金句紅遍全港。（FB@魏綺清）

多才多藝的她其後過檔無綫電視，先後主持晨早節目《香港早晨》及長壽綜藝《歡樂今宵》，並客串《誓不低頭》、《壹號皇庭》及《城市故事》等經典劇集，更曾為迪士尼動畫電影《風中奇緣》女主角「寶嘉康蒂」獻聲配音。

先後主持晨早節目《香港早晨》及長壽綜藝《歡樂今宵》。（FB@魏綺清）

事業巔峰隨夫移民加國

正當事業攀上高峰之際，魏綺清在1994年初作出了令外界跌破眼鏡的決定——毅然辭去所有幕前工作，隨夫移居加拿大結婚並徹底退隱。移民初期，過去十指不沾陽春水的她親力親為適應異鄉生活，由鋸木、用電鑽鑽牆到剷雪、洗泳池統統學懂，並先後誕下五名子女，成為名副其實的五孩之母。隨著子女日漸長大成人，熱愛廣播的她曾獲邀在當地中文電台開咪重操故業；雖然近年受訪時曾透露患有家族遺傳病（多囊性腎病），但她始終抱持樂觀豁達態度生活，近年更透露有意回流香港發展，因而頻繁返港與舊友聚首敘舊，再次走進大眾視線。

巔峰退隱移居加國誕五子女。（FB@魏綺清）