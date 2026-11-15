田曦薇機場被狂粉包圍推倒　頭髮散亂「單手撐地」仍慘遭蜂擁拍照

大陸新生代人氣女星田曦薇，憑藉甜美外型與自然演技圈粉無數。



11月13日她為錄製綜藝節目《女子推理社3》飛抵長沙，沒想到在機場遭遇嚴重推擠意外！據悉，田曦薇當天落地後原本想停下腳步跟接機粉絲打招呼，卻突然遭到大批「私生飯」衝上前包圍拉扯，混亂中她被狠狠撞倒在地，出現「單手撐地」的驚險畫面。

+ 3

更讓粉絲氣炸的是，田曦薇摔倒後圍觀人潮並未退讓，大批手機鏡頭反而持續貼近猛拍，導致她頭髮被擠散、模樣相當狼狽。而當時她身邊僅有一名工作人員陪同，現場完全缺乏專業保安人員隔離人潮，場面一度失控。

田曦薇事後在微博發文報平安。（微博@田曦薇）

事發當晚，田曦薇第一時間在微博超話發文寫下「我沒事」向粉絲報平安，但並未透露具體傷勢，其經紀公司「浩瀚星緣」則火速發布嚴正聲明，強烈譴責跟車、堵車及跟蹤蹲守等危險行為，呼籲大眾抵制私生並保持安全距離。

不過，經紀公司的聲明卻完全無法平息粉絲怒火。大批網友翻出田曦薇今年已多次遭遇線下騷擾，包括7月遭跟蹤至住處、8月被代拍惡意辱罵、10月出席活動時被擠到牆角，加上這次長沙機場摔倒，已是今年第4度出事。粉絲紛紛痛批公司安保嚴重失靈，要求公開真實傷情、配備女性貼身保鏢，並採取報警與實質提告，別再只用一紙聲明敷衍了事。

延伸閱讀：田曦薇「禮服胸口鬆動」疑走光17秒影片瘋傳 網民駁斥是皺摺陰影

+ 4

延伸閱讀：

木村拓哉也敢蹭？手搖飲品牌擅用AI合成照片 網狂酸：喜迎傑尼斯法務

陳沂再戰賈永婕！翻出朴寶劍合照影片 秀鐵證反擊：這不就是特權

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】