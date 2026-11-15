陳豪拜年舊片翻Hit　細女突飆海豚音被網民笑問「點解有鷹飛過」

現年55歲的兩屆視帝陳豪（Moses）是圈中公認的「絕世好男人」，與太太陳茵媺（Aimee）結婚多年恩愛如昔，一家五口幸福滿瀉。近日一段陳豪全家穿上紅噹噹賀年服拜年的經典舊片在社交媒體突然翻hit，未料全場焦點竟落在細女Camilla身上——全因她在拍攝最後一秒突然送上一份意想不到的「震撼聲效」，引來大批網民洗版直呼「半夜碌到笑到肚痛」！

結婚多年恩愛如昔。（IG@aimeechan_official）

二人婚後育有大仔Aiden、二仔Nathan及細女Camilla。（IG@aimeechan_official）

細女Camilla拜年突飆驚天海豚音

影片所見，陳豪與陳茵媺齊齊換上大紅中式唐裝喜氣洋洋，三名子女則穿上精緻繡花賀年小褂，站在掛滿紅飾的桃花樹前向大家拜年，年味十足。拍攝期間一家人整齊說出新年祝賀詞，氣氛溫馨融洽，豈料臨近尾聲之際，細女Camilla突然張口發出一聲超高頻率的「海豚音」尖叫，響亮高音瞬間打破原本端莊的賀年氛圍。面對愛女突如其來的「爆音」演出，坐在細女後面的陳豪先是一怔，臉上露出極度疑惑的表情，隨即反射動作般對著囡囡「噓」了一聲示意收聲，而陳茵媺與兩名哥哥亦齊齊轉頭望向Camilla，全家定格的反應極具喜感。

一家五口拍片拜年。（threads影片截圖）

Camilla突然張口發出一聲超高頻率的「海豚音」尖叫。（threads影片截圖）

全家定格的反應極具喜感。（threads影片截圖）

影片在網絡翻Hit後，網民的焦點落在陳豪的反應上，笑指他「個樣勁疑惑」；又大讚囡囡「樣似媽咪，性格似爹地」，預言「大個一定好funny」。有人更將囡囡的海豚音比喻為「好似神鵰俠侶入面隻鵰」，亦有人搞笑問「點解有鷹飛過」。

網民焦點落在陳豪的反應上，笑指他「個樣勁疑惑」。（threads影片截圖）

陳豪陳茵媺結婚逾十載恩愛如昔

這段充滿歡笑的家庭日常背後，離不開陳茵媺多年來的全心付出。自2013年與陳豪在巴黎浪漫完婚並誕下大仔後，陳茵媺便毅然放下如日中天的演藝事業，甘心退居幕後做陳豪背後的女人。婚後二人三年抱三，先後迎來兩子一女，陳茵媺一直過著幸福少奶奶生活，事事親力親為照顧三名子女起居飲食，讓陳豪得以無後顧之憂在外搏殺事業。

2013年與陳豪在巴黎浪漫完婚。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺事事親力親為照顧三名子女起居飲食。（IG@aimeechan_official）