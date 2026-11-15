40歲內地女網紅遊東京寫真爆紅　凍齡五官被指撞樣張柏芝驚呆網民

現年40歲的內地女網紅「玲子和步少」，近日在社交媒體分享一輯東京慢活旅行寫真，豈料這組看似隨性的茶屋獨照竟在網上意外爆紅！事關不少眼利網民發現她的五官輪廓與清冷氣質竟與影后張柏芝有幾分神似，加上其真實年齡與家庭背景曝光後反差極大，隨即引來大批網民熱議。



內地女網紅「玲子和步少」。（小紅書@玲子和步少）

張柏芝。（微博@張柏芝）

五官清冷神似張柏芝

從她分享的帖文所見，她當日獨自走進東京一間擁有80年歷史的古宅茶屋「古桑庵」，點了兩份抹茶套餐，在充滿禪意的木質庭院與榻榻米空間內靜靜發呆了一整個下午。相中她身穿一襲素雅別緻的灰調水墨暈染長裙，一頭烏黑長直髮隨性垂落肩頭，僅以清透淡妝出鏡，卻將精緻立體的五官襯托得靈動脫俗，舉手投足散發清純而不失嫵媚的氣質。

保養得極佳。（小紅書@玲子和步少）

撞樣張柏芝？（微博@張柏芝）

照片隨後被網民轉發討論，有人直言「這位不是張柏芝，不過確實很像」，亦有不少網民對其凍齡狀態大感震撼，紛紛留言「40歲天啊……這根本20」、「40歲？你說你28我都相信」；不過評論區亦出現另一派聲音，有網民反駁指「哪裡像？？？完全不一樣的人」，認為只是拍攝角度與清淡妝容營造出的視覺錯覺。

有網民直言「這位不是張柏芝，不過確實很像」。（小紅書@玲子和步少）

亦有網民認為只是拍攝角度與清淡妝容營造出的視覺錯覺。（小紅書@玲子和步少）

赴日陪讀18歲愛子

隨著話題持續發酵，這位「翻版張柏芝」的背景亦被網民起底。翻查其社交媒體個人簡介，她大方公開自己現年40歲、育有一名已滿18歲的兒子，當年為了陪伴愛子升學，毅然拋下國內的一切赴日陪讀；平日熱愛運動、旅遊與養生，更堅持早睡早起及晨跑長達12年，自稱是「愛笑的高精力人群」。面對外界將她與頂級大美人張柏芝相提並論以及對年齡的驚嘆，她本尊亦大方現身留言區高情商回覆：「像大美女是榮幸。」

40歲依然保持少女般的輕盈體態。（小紅書@玲子和步少）