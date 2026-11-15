PSY涉違法代領藥物罰款後首露面 48歲招牌圓臉消失網民險認不出
撰文：聯合新聞網
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以《江南Style》一曲紅遍全球的韓國歌手江南大叔PSY，之前因為違反醫療法請他人代領藥物，最後被罰500萬韓元（約2.9萬港元），爭議過後這幾個月，他近況曝光，暴瘦的模樣讓網友都感到吃驚。
PSY一直都是胖胖的身形及圓潤的臉蛋，這早已成為他的招牌形象，過去他也曾想要瘦身，但觀眾還是喜歡看到他圓嘟嘟的模樣，但近日韓國前主播秦良惠，在IG分享了一張與PSY的合照，卻讓網友嚇一跳。
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照片中PSY穿著黑色高領上衣，外搭一件黑色皮外套，整個人看起來消瘦不少，昔日圓圓的臉蛋，現在可以見到下巴的線條，兩側臉頰肉也消失，不過招牌笑容還是不變。
秦良惠也透露每次見到PSY都覺得他的聲音變得更好了，還與她分享了為準備一場5分鐘沒有提詞機的全英文演講，早在2個月前就開始私下練習，她才知道原來連在舞台上看起來如此自在的人，私底下也得經過這麼一番苦練。
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