葉璇爆拍完《天下第一》實現財務自由　日日搭地鐵巴士大感幸福

現年46歲的昔日TVB當家花旦葉璇，1999年奪得國際華裔小姐冠軍兼「最具古典美態獎」，當年獲已故無綫創辦人邵逸夫欽點簽約，其後憑《封神榜》、《再生緣》等經典神劇奠定「古典美人」地位。近年主力在內地發展的她，憑短劇《少夫人來自東北》中豪門奶奶「何月梅」一角再度翻紅。

葉璇憑短劇《少夫人來自東北》中豪門奶奶「何月梅」一角再度翻紅。（微博＠叶璇）

拍完《天下第一》後實現財務自由

近日，葉璇在接受內地傳媒專訪時罕有談及個人身家與人生觀，更自爆早在20出頭拍完《天下第一》後便已實現「財務自由」。她坦言：「我從20出頭，22歲，就拍了《天下第一》之後我就財務自由了。」

葉璇憑在《天下第一》飾演的「上官海棠」一角深入民心。（《天下第一》劇集截圖）

2005年播出的古裝武俠劇《天下第一》是葉璇離巢TVB後的代表作，她在劇中反串飾演的「上官海棠」深入民心。據悉，該角色原定由宣萱出演，葉璇當時作為新人經高層推薦，憑一場試戲即獲導演王晶認可成功拿下角色，並成為其演藝事業的關鍵轉捩點。

葉璇憑在《天下第一》飾演的「上官海棠」一角深入民心。（《天下第一》劇集截圖）

搭地鐵巴士亦感幸福

雖然年紀輕輕便已無憂無慮，但葉璇強調幸福並非靠物質堆砌，並分享自己「不缺甚麼」的精神富足狀態。她直言：「每天坐個地鐵、坐個公交車我都很幸福。」 談及人生經歷，葉璇感恩自己一直被愛包圍，指身邊所有幫過她的貴人都比親人更親，令她人生路走得相當順遂。

葉璇坦言搭地鐵巴士也感到幸福。（小紅書＠叶璇）

她亦有感而發提及兩位至親，表示「不想像父親那樣遺憾地走，想像爺爺那樣很完滿、很安詳地離開這個世界」，並透露現正學習更主動地去愛別人，希望讓伴侶及朋友都感到幸福。

葉璇坦言搭地鐵巴士也感到幸福。（小紅書＠叶璇）

葉璇亦在留言區寫下自己對財務自由的獨特見解：「財務自由的定義，就是能力比野心多一元錢。童心、俠骨、書卷氣，慈悲、清歡、不染塵。」 不少網民看後紛紛留言大讚《天下第一》是經典神劇，亦有大批網民認同她的知足心態，認為「財務自由跟錢無關，跟慾望有關」。