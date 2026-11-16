李政宰停工1年近況曝光　嚴重爛臉無法拍戲　拒曬病照怕粉絲離開

韓國影帝李政宰憑藉Netflix全球大熱劇《魷魚遊戲》紅遍國際，去（2025）年6月還推出第三季，沒想到近來卻鮮少公開露面，演藝作品也明顯減少。



他11月13日透過個人社群平台發布影片，久違向粉絲報平安，坦言自己從2025年秋天開始飽受嚴重皮膚問題困擾，甚至嚴重到無法正常拍戲，被迫休息近一年，意外揭開消失幕後原因。

李政宰（《魷魚遊戲》劇照）

皮膚狀況嚴重到無法拍戲 被迫停工近一年

李政宰在影片中感嘆，轉眼間已經來到11月13日，2026年也即將進入尾聲，並關心粉絲最近過得如何。他透露，原本今年也計畫積極投入電影、戲劇作品，沒想到去年秋天開始皮膚狀況急遽惡化，「情況嚴重到根本無法拍攝」，因此今年幾乎是被迫停工，讓他無奈度過休息的一年。

意外獲得一段空白時間，李政宰也沒有讓自己閒下來，反而展開全新挑戰。他透露，因為自己深受皮膚問題所苦，因此決定親自開發化妝品，希望讓和他有相同困擾的人也能安心使用。目前產品距離正式上市只剩幾天，他坦言心情相當緊張，「就像電影即將上映一樣」，顯見對這次跨界挑戰既期待又忐忑。

李政宰稱自己2025年秋天起皮膚就出狀況，難以見人。（Instagram@from_jjlee）

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拒公開皮膚惡化照 吐心聲怕粉絲離開

李政宰也透露，團隊曾提議公開他過去皮膚狀況不佳時的照片，但他當下立刻拒絕，坦言：「看到那時候糟糕的皮膚，總覺得大家好像都會離我而去。」不過他也開始重新思考公開照片的可能性，認為如果能讓大家知道，即使曾經和他一樣有嚴重的皮膚問題，也有機會逐漸好轉，或許就能帶給其他人希望與勇氣，因此會再考慮是否公開。

李政宰憑藉Netflix影集《魷魚遊戲》飾演男主角「成奇勳」，人氣再攀高峰，成為享譽國際的韓國明星。2025年6月《魷魚遊戲3》上線後，他仍接演tvN電視劇《討厭的愛情》，該劇於同年12月播畢。不過，受到皮膚問題影響，他今年幾乎沒有投入新的影視作品，直到這次透過影片親自說明，外界才得知他近一年來的身體狀況，也讓粉絲相當心疼。

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