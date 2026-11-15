《再婚皇后》李鍾碩掀神力熱潮！盤點7大「非人男主角」奇幻韓劇

Disney+奇幻宮廷韓劇《再婚皇后》（The Remarried Empress）近期引起煲劇熱潮。劇中由李鍾碩飾演的西王國王子海因里，擁有化身為白隼的奇幻能力，他為此上演的全裸變身戲份，更成為網民熱話。這類「非人類」男主角設定向來深受劇迷歡迎，他們雖擁有毀天滅地的神力，但在面對女主角時卻往往展現出極致深情。以下盤點7部經典奇幻韓劇，讓大家重溫這些神級男主角的獨特魅力。



Disney+奇幻宮廷韓劇《再婚皇后》（The Remarried Empress）近期引起追劇熱潮。（《再婚皇后》劇照）

《再婚皇后》中由李鍾碩飾演的西王國王子海因里，擁有化身為白隼的奇幻能力成為網民熱話。（《再婚皇后》劇照）

這類「非人類」男主角設定向來深受劇迷歡迎，他們雖擁有毀天滅地的神力，但在面對女主角時卻往往展現出極致深情。（《再婚皇后》劇照）

1.《鬼怪》：永生神明的極致孤獨與溫柔

本劇由孔劉、金高銀與李棟旭領銜主演。劇情講述孔劉飾演的高麗將軍金信遭受詛咒，成為擁有永生不死之身的神明「鬼怪」。他擁有瞬間移動、隔空取物、控制天氣與時間暫停的神力。為了尋找「鬼怪新娘」以拔劍解咒，他與失憶的陰間使者展開同居生活。這部作品曾讓孔劉創事業高峰，其核心魅力在於法力無邊的神明卻極度渴望平凡的愛情，情感刻劃揪心且浪漫。

本劇由孔劉、金高銀與李棟旭領銜主演。（《鬼怪》宣傳海報）

《鬼怪》講述孔劉飾演的高麗將軍金信遭受詛咒，成為擁有永生不死之身的神明「鬼怪」。（《鬼怪》劇照）

2.《九尾狐傳》：山神九尾狐的執著守護

主演陣容為李棟旭、曹寶兒與金汎。故事講述李棟旭飾演的千年九尾狐兼前任白頭大幹山神李硯，具備化身狐妖、操控自然氣象與超越常人體能的超能力。為了尋找初戀情人的轉世，他放棄神位來到現代都會，與前世戀人、現為電視台製作人的女主角重逢。該劇演員陣容全屬俊男美女，完美詮釋出外表冷酷、實則深情專一的非人守護者形象，打鬥特效與唯美畫面並重。

《九尾狐傳》主演陣容為李棟旭、曹寶兒與金汎。（《九尾狐傳》宣傳海報）

《九尾狐傳》故事講述李棟旭飾演的千年九尾狐兼前任白頭大幹山神李硯，具備化身狐妖、操控自然氣象與超越常人體能的超能力。（《九尾狐傳》劇照）

為了尋找初戀情人的轉世，他放棄神位來到現代都會，與前世戀人、現為電視台製作人的女主角重逢。（《九尾狐傳》劇照）

《九尾狐傳》演員陣容顏值極高，完美詮釋出外表冷酷、實則深情專一的非人守護者形象，打鬥特效與唯美畫面並重。（《九尾狐傳》劇照）

3.《我的室友是九尾狐》：呆萌狐妖的爆笑同居戀曲

主演陣容由張基龍與李惠利組成。男主角申又如是1隻修煉了999年的九尾狐，精通變身、道術與瞬間移動，並擁有近乎不死的體質。在1次意外中，能讓他化為人類的狐狸珠被女大學生（李惠利飾）吞下肚，2人為了取出狐珠被迫展開同居生活。劇集討喜之處在於，武力值爆燈的神獸在日常生活中卻是個百依百順的鄰家男友，甜蜜戀愛風格令人欲罷不能。

《我的室友是九尾狐》主演陣容由張基龍與李惠利組成。（《我的室友是九尾狐》宣傳海報）

男主角申又如是1隻修煉了999年的九尾狐，精通變身、道術與瞬間移動，並擁有近乎不死的體質。（《我的室友是九尾狐》劇照）

在1次意外中，能讓他化為人類的狐狸珠被女大學生（李惠利飾）吞下肚，2人為了取出狐珠被迫展開同居生活。（《我的室友是九尾狐》劇照）

《我的室友是九尾狐》討喜之處在於，武力值爆燈的神獸在日常生活中卻是個百依百順的鄰家男友，甜寵風格令人欲罷不能。（《我的室友是九尾狐》劇照）

4.《與惡魔有約》：失能惡魔的戲假情真

主演陣容為宋江與金裕貞。宋江飾演活了超過200年的惡魔鄭九元，靠著與人類進行靈魂交易換取永生，擁有隔空施法、瞬間移動與自燃等能力。1次意外導致他的神力全數轉移到財閥千金都到曦（金裕貞飾）身上，為免灰飛煙滅，他只能被迫充當保鏢並簽署契約婚姻。劇中宋江飾演的惡魔大騷結實腹肌引粉絲追看，冷血掠食者化身「黐身」男友的反差萌，成為本劇最吸引之處。

《與惡魔有約》主演陣容為宋江與金裕貞。（《與惡魔有約》劇照）

宋江飾演活了超過200年的惡魔鄭九元，靠著與人類進行靈魂交易換取永生，擁有隔空施法、瞬間移動與自燃等能力。（《與惡魔有約》劇照）

1次意外導致他的神力全數轉移到財閥千金都到曦（金裕貞飾）身上，為免灰飛煙滅，他只能被迫充當保鏢並簽署契約婚姻。（《與惡魔有約》劇照）

《與惡魔有約》宋江飾演的惡魔大騷結實腹肌引粉絲追看，冷血掠食者化身「痴身」男友的反差萌，成為本劇最吸引之處。（《與惡魔有約》劇照）

5.《某天，滅亡從我家玄關進來了》：毀滅之神的溫柔妥協

由徐仁國與朴寶英主演。徐仁國飾演神與人類之間的中間管理者「滅亡」，作為毀滅的化身，他彈指間便能令萬物消亡，同時也能實現人類願望。他與被診斷出絕症的女主角（朴寶英飾）簽訂了為期百日的生命契約。這位掌握生死的末日神明，最終被人類的情感牽動，為了1人而停留，劇情充滿宿命感與互相救贖的溫暖。

《某天，滅亡從我家玄關進來了》由徐仁國與朴寶英主演。（《某天，滅亡從我家玄關進來了》劇照）

徐仁國與被診斷出絕症的女主角（朴寶英飾）簽訂了為期百日的生命契約。（《某天，滅亡從我家玄關進來了》劇照）

徐仁國飾演神與人類之間的中間管理者「滅亡」，作為毀滅的化身，他彈指間便能令萬物消亡，同時也能實現人類願望。（《某天，滅亡從我家玄關進來了》劇照）

6.《河伯的新娘》：水神下凡的霸道守護

主演陣容由南柱赫與申世景組成。南柱赫飾演水之神國的帝王接班人河伯，本擁有強大馭水神力與不老不死之身。他為了尋找神石降臨人間，卻意外喪失法力，只能仰賴命中注定成為「神僕」的人類女子。高高在上的神明跌落凡塵，笨拙地學習如何去愛，將少年感與霸道神性巧妙混搭。

《河伯的新娘》主演陣容由南柱赫與申世景組成。（《河伯的新娘》宣傳海報）

南柱赫飾演水之神國的帝王接班人河伯，本擁有強大馭水神力與不老不死之身。（《河伯的新娘》劇照）

河伯為了尋找神石降臨人間，卻意外喪失法力，只能仰賴命中注定成為「神僕」的人類女子。（《河伯的新娘》劇照）

7.《花遊記》：齊天大聖的七十二變

由李昇基、吳漣序與車勝元主演。劇情改編自中國古典名著，李昇基飾演從火山石中蹦出的齊天大聖孫悟空，精通七十二變、騰雲駕霧且戰鬥力驚人。在現代都會中，他被擁有陰陽眼的「三藏」以金剛箍束縛，被迫同行除妖。這位在妖魔世界裡法力通天的齊天大聖，最終卻為愛情屈服，在瘋狂與可愛之間切換自如。

《花遊記》由李昇基、吳漣序與車勝元主演。（《花遊記》宣傳海報）

《花遊記》劇情改編自中國古典名著，李昇基飾演從火山石中蹦出的齊天大聖孫悟空，精通七十二變、騰雲駕霧且戰鬥力驚人。（《花遊記》劇照）

在現代都會中，孫悟空被擁有陰陽眼的「三藏」以金剛箍束縛，被迫同行除妖。（《花遊記》劇照）