孫儷15歲大仔「等等」近照曝光　暴風抽高直逼6呎五官精緻星味濃

內地視后孫儷當年憑《甄嬛傳》中「甄嬛」一角紅遍華人地區，2010年與男演員鄧超步入婚姻殿堂並育有一子一女，二人向來是圈中公認的模範夫妻。近日孫儷低調攜同一對子女現身南京《五哈》嘉年華，親臨現場為賣力演出的鄧超應援打氣，未料台下剛滿15歲的大仔「等等」（鄧涵之）竟憑「逆天發育」搶盡父母風頭，近照流出後火速在網上引爆熱議！

二人向來是圈中公認的模範夫妻。（微博圖片）

孫儷與鄧超婚後育有一子一女。（微博@turbosun）

暴風抽高破180cm擁男模比例

從網民分享的現場影片所見，孫儷當日帶著大仔「等等」與12歲細女「小花」（鄧涵一）低調站在觀眾席專心觀賞演出，期間一家人更罕有登上現場大銀幕同框，引來全場粉絲陣陣尖叫。焦點落在15歲的「等等」身上，當日他身穿黑色連帽衛衣配灰色運動褲，打扮隨性得體，最驚人的是他「暴風抽高」，身高已明顯超越身旁的媽媽，目測高逾180厘米，修長身形比例相當優越。鏡頭捕捉到「等等」的側臉輪廓分明、鼻樑高挺、五官精緻清秀，面對大銀幕特寫表現淡定大方，獲大批網民洗版激讚「完美遺傳媽媽優良基因」，更紛紛大讚他星味十足、甚具男模氣質。

擁6呎男模身形。（影片截圖）

側臉精緻。（影片截圖）

不少網民大讚等等星味十足。（微博圖片）

孫儷鄧超攜手16年成模範夫妻

台下妻兒全力應援，在台上落力表演的鄧超亦不忘抓住機會高調示愛，對著全場觀眾公開放閃，幸福甜喊：「我的愛人也在現場……對，孫儷老師也在！」一句簡單情話瞬間點亮全場氣氛，盡顯夫妻間的甜蜜默契。

公開放閃。（影片截圖）

老夫老妻仲咁恩愛。（小紅書圖片）

孫儷與鄧超自2010年結婚至今已攜手走過16個年頭，向來十分重視家庭生活與子女教育；本月12日「等等」剛迎來15歲生日，孫儷更在社交媒體分享愛子的語文作文《什麼是孝》獲老師選作範文表揚，足見「等等」不但擁有高顏值男模外型，更是品學兼優的暖男。