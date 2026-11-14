今天是太陽雨｜楊超越董思成初見即醉吻！青澀場面惹網民集體上头

內地青春劇集《今天是太陽雨》近期於Netflix及芒果TV上架後，迅速在網上掀起追劇熱潮。該劇由當紅演員楊超越與董思成（藝名：Winwin / 曾為韩国男團NCT、WayV成員）主演，講述2名背負家庭重擔與傷痛的大學生互相救贖的故事。近日一段2人「雨夜醉酒吻」的經典場面在網絡瘋傳，據悉這場充滿火花的親密戲，竟是2人加入劇組後拍攝的「第1場對手戲」，真實的青澀互動成功帶動劇集話題度。



內地青春劇集《今天是太陽雨》近期於Netflix及芒果TV上架後，迅速在網上掀起追劇熱潮。（微博@今天是太陽雨官微）

該劇由當紅演員楊超越與董思成主演，講述2名背負家庭重擔與傷痛的大學生互相救贖的故事。（微博@今天是太陽雨官微）

從競爭對手到靈魂伴侶

《今天是太陽雨》由曾執導多部唯美青春劇的導演貓的樹操刀。劇情講述家境清貧、個性倔強的生物系學生鄭雨（楊超越 飾），為了照顧因車禍重傷的母親而四處打工；而天才學長陳硯周（董思成飾）則因兄長離世與自身心臟手術休學1年。2人重返校園後，一開始為爭奪獎學金而互相較勁，但在相處中逐漸看見對方隱藏的創傷，最终成為彼此生命中的依靠。

《今天是太陽雨》由曾執導多部唯美青春劇的導演貓的樹操刀。（微博@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》講述家境清貧、個性倔強的生物系學生鄭雨（楊超越飾），為了照顧因車禍重傷的母親而四處打工，而天才學長陳硯周（董思成飾）則因兄長離世與自身心臟手術休學1年。（微博@今天是太陽雨官微）

開鏡首場挑戰吻戲 裝失憶引發情感拉扯

引起網民熱議的「醉吻」橋段，講述平時壓抑情緒的鄭雨在醉意下，踮起腳尖主動親吻陳硯周，隔天清醒卻故意裝失憶試圖逃避責任。陳硯周隨即在朋友聚會的遊戲中當面拆穿她，委屈地說出「我畫地為牢啊鄭雨」，又甜又揪心的情節讓觀眾看得相當投入。

《今天是太陽雨》引起網民熱議的是「醉吻」橋段。（微博@今天是太陽雨官微）

故事講述平時壓抑情緒的鄭雨在醉意下，踮起腳尖主動親吻陳硯周。（《今天是太陽雨》劇照）

故事講述平時壓抑情緒的鄭雨在醉意下主動踮起腳尖親吻陳硯周。（《今天是太陽雨》劇照）

戲外害羞耳根紅 網民讚嘆真實青澀感

事實上，拍攝這段極其甜蜜的吻戲時，2人其實剛入劇組初次見面。導演貓的樹刻意打亂拍攝順序，旨在利用情感強烈的情節讓剛認識的演員打破隔膜，迅速投入角色。拍攝當晚氣溫偏低，工作人員在旁起哄加油，性格直率的楊超越一臉疑惑反問：「這種戲有什麼好加油的」。

事實上，拍攝這段極其甜蜜的吻戲時，2人其實才剛入劇組初次見面。（《今天是太陽雨》花絮影片截圖）

導演貓的樹刻意打亂拍攝順序，旨在利用情感強烈的情節讓剛認識的演員打破隔膜，迅速投入角色。（《今天是太陽雨》花絮影片截圖）

這種戲有什麼好加油的。 楊超越

當導演叫停後，2人卻害羞得不敢對視，董思成更被拍到耳朵瞬間紅了。網民紛紛評價，這種沒有刻意造作的青澀感，像極了學生時代的暗戀，比公式化的甜蜜愛情劇更加真實動人。亦有網民代入劇情表示：「明明記得卻裝失憶，這種躲躲藏藏最讓人上頭。」

明明記得卻裝失憶，這種躲躲藏藏最讓人上頭！ 網民留言

不過當導演叫停後，2人卻害羞得不敢對視，董思成更被拍到耳朵瞬間紅了。（《今天是太陽雨》花絮影片截圖）

網民紛紛評價，這種未經刻意工業化包裝的青澀感，像極了學生時代的暗戀。（《今天是太陽雨》花絮影片截圖）