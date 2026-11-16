虞書欣發「真空圍裙」露背照惹議！網轟擦邊掀未成年模仿潮急刪除

內地女星虞書欣（Esther Yu）近日捲入性感尺度爭議。她於昨晚（15日）在社交平台發布一組「廚房」主題照片，因身穿粉色吊帶露背圍裙疑似「真空」上陣，被網民狠批造型擦邊（賣弄性感）。隨著留言區出現粉絲勸刪及學生群體跟風模仿，照片公開數小時後已遭全平台刪除，涉事同款圍裙商品在部分網購平台已被標記下架或缺貨，截至今日（16日）本人與工作室仍未作公開回應。



內地女星虞書欣（Esther Yu）近日捲入性感尺度爭議。（微博@虞書欣Esther）

內地女星虞書欣（Esther Yu）於昨晚（15日）在社交平台發布一組「廚房」主題照片。（微博@虞書欣Esther）

單穿粉色圍裙大露背 疑似「真空」惹議

虞書欣昨晚在小紅書個人帳號「虞書欣Esther」上載一組配文「廚房」的生活照，頭戴粉色棒球帽並單穿一件粉色綁帶圍裙，圍裙僅靠繫帶固定、後背大面積裸露，部分相片更配有吐舌表情，被網民形容為「真空圍裙」風格。

虞書欣昨晚在小紅書個人帳號「虞書欣Esther」上載一組配文「廚房」的生活照。（網上圖片）

虞書欣頭戴粉色棒球帽並單穿一件粉色綁帶圍裙，圍裙僅靠繫帶固定、後背大面積裸露。（小紅書@虞書欣Esther）

虞書欣發布的部分相片更配有吐舌表情，被網民形容為「真空圍裙」風格。（小紅書@虞書欣Esther）

不少網民認為圍裙本屬居家物件，加上大面積露背與吐舌神態容易引發性暗示聯想，在討論區直言：「這根本是故意擦邊，團隊把關去哪了？」亦有支持者力撐Miu Miu（繆繆）等國際時尚品牌在巴黎時裝周亦曾將圍裙元素搬上伸展台，反駁指：「時裝界早玩過圍裙元素，別對女藝人穿衣過度解讀。」

不少網民認為圍裙本屬居家物件，加上大面積露背與吐舌神態容易引發性暗示聯想。（小紅書@虞書欣Esther）

更多虞書欣的「真空圍裙」露背圖片：

留言區意見兩極 學生跟風掀模仿潮

爭議發酵後，貼文留言區意見兩極。不少粉絲擔憂造型容易招致負評或影響未成年支持者，急呼：「快刪了吧，別給低齡粉絲做錯誤示範！」另一派網民則堅持不應對女藝人穿搭過度解讀。

快刪了吧，別給低齡粉絲做錯誤示範！ 網民留言

更引發公眾關注的是，社交平台隨即出現部分學生粉絲發布單穿圍裙的跟風翻拍照片，並配以「10後小石榴（虞書欣粉絲名）申請出戰」等文案令外界擔心引發模仿潮，有網民直言：「未成年根本分辨不了時尚和擦邊，跟風拍這種照片太危險。」

社交平台隨即出現部分學生粉絲發布單穿圍裙的跟風翻拍照片。（網上圖片）

未成年根本分辨不了時尚和擦邊，跟風拍這種照片太危險。 網民留言

全網刪帖平息風波 同款圍裙急下架

在輿論壓力下，虞書欣方面於照片發布數小時後，低調刪除全組貼文，其所穿的同款圍裙商品頁面亦顯示下架。相關話題今日（16日）登上熱搜榜首，惟截至目前虞書欣本人及工作室均未對此事作出公開回應。有網民點出，公眾人物擁有大量低齡粉絲，公開上載照片須兼顧社會責任；亦有人直言照片雖已刪除，但截圖早已流傳，批評其團隊的危機處理反應遲緩。

在輿論壓力下，虞書欣方面於照片發布數小時後低調刪除全組貼文。（網上圖片）

更多虞書欣圖片：