尚公主大結局｜孟子義李昀銳大婚　1句誓言呼應《九重紫》掀熱話

古裝權謀愛情大劇《尚公主》近日迎來震撼終章。全劇共40集，自上月首播並於Disney+等串流平台同步上架後，引起不少劇迷關注。劇方於11月11日晚間推出「結局優先包」（付費優先觀看機制），揭曉主角暮晚搖（孟子義飾）與言尚（李昀銳飾）的最終走向。劇集不僅逆轉了原著的悲劇色彩，更以一場呼應前作《九重紫》的浪漫大婚，為兩人橫跨三年的「昀牽孟繞」螢幕情緣畫上完美句號，引發中港台劇迷熱烈迴響。



古裝權謀愛情大劇《尚公主》近日迎來震撼終章。（微博@尚公主官微）

劇集不僅逆轉了原著的悲劇色彩，更以一場呼應前作《九重紫》的浪漫大婚，為兩人橫跨三年的「昀牽孟繞」螢幕情緣畫上完美句號，引發中港台劇迷熱烈迴響。（微博@九重紫官方）

改寫原著悲劇 由被貶嶺南改為並肩破局

在劇情的最終走向中，《尚公主》大膽改寫了原著小說中較為悲慘的設定。在劇集後半段，言尚為救暮晚搖中毒失明並外放蘭陽；而原著小說《尚公主》（伊人睽睽著）中，男女主角因政見分歧與家國抉擇分離，言尚於嶺南任職、暮晚搖身處劍南，副線CP如劉文吉與春華更以死別悲劇收場。劇版大幅壓縮並重塑了後半段權謀支線，將原著長年分離的苦澀過程，改為朝堂平叛後直接舉辦大婚，給予觀眾最直接痛快的大團圓收官。

在劇情的最終走向中，《尚公主》大膽改寫了原著小說中較為悲慘的設定。（微博@尚公主官微）

在《尚公主》原著中，男主角言尚不僅遭遇貶謫至偏遠的嶺南，更因中毒雙目失明，為故事留下難以磨滅的遺憾。（微博@尚公主官微）

孟子義李昀銳在劇中成功守護彼此與京城安穩，迎來大團圓結局。（微博@尚公主官微）

孟子義李昀銳在劇中成功守護彼此與京城安穩，迎來大團圓結局。（網上圖片）

重現《九重紫》 婚禮誓言成就「隱藏彩蛋」

大結局中最令劇迷津津樂道且引發熱烈討論的場面，是劇中精心設計的大婚橋段。當言尚深情對暮晚搖說出「一起上九重天，一起下永夜獄，一起做神仙眷侶，一起做惡鬼修羅」的誓言時，這段台詞與兩人前作《九重紫》中竇昭與宋墨的經典誓詞完全一致。除此之外，劇中的交杯酒、吃餃子以及婚後依偎等細節處理，均被觀眾發現與《九重紫》的場景安排高度相似。這種被粉絲戲稱為「前作夢幻聯動」的跨劇集隱藏彩蛋，讓無數一路追隨的老觀眾直呼「一秒夢迴《九重紫》，實在超催淚」。

一起上九重天，一起下永夜獄，一起做神仙眷侶，一起做惡鬼修羅。 言尚

《尚公主》中言尚深情對暮晚搖說出的誓言與兩人前作《九重紫》中竇昭與宋墨的經典誓詞完全一致。（微博@九重紫官方）

《尚公主》大結局中最令劇迷津津樂道且引發熱烈討論的場面，是劇中精心設計的大婚橋段。（微博＠遊戲玩家圓滾滾）

「昀牽孟繞」三度合作 戲外角色口吻告白引淚崩

《尚公主》是孟子義與李昀銳繼《西出玉門》的驚鴻客串、《九重紫》的宿命交纏後的第三度攜手合作。兩人從邊緣配角到強強聯手，螢幕上的默契備受觀眾肯定。在大結局播出當晚，兩位主演更在微博以角色口吻隔空互動。孟子義寫下：「故事的結尾，今晚說給你聽。」李昀銳隨即溫柔回應：「你說，我在聽。」這番簡單的互動不僅為這部劇集作結，同時亦為一直支持兩人的劇迷留下深刻印象。

孟子義寫下：「故事的結尾，今晚說給你聽。」（微博@孟子義截圖）

李昀銳隨即溫柔回應：「你說，我在聽」。（網上圖片）

《尚公主》是孟子義與李昀銳繼《西出玉門》的驚鴻客串、《九重紫》的宿命交纏後的第三度攜手合作。（微博＠家有逆子230503）