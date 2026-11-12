《尚公主》收官抱憾！揭《嫁金釵》田曦薇替嫁宅鬥大勝孟子義關鍵

孟子義與李昀銳三度合作的內地劇《尚公主》近期迎來結局。儘管開局聲勢浩大，最終平台熱度卻止步於26,631，以微小差距無緣大眾公認的「27,000爆款門檻」。相比之下，同期於優酷、央視八套（CCTV-8）及串流平台Netflix同步播出的古裝劇《嫁金釵》，雲合正片有效播放市佔率最高更突破30.6%。兩部大作成績懸殊，核心原因並非演員的人氣差距，而是在於「劇情節奏與受眾門檻」的極端對比。



孟子義與李昀銳三度合作的內地劇《尚公主》近期迎來結局。（微博@尚公主官微）

儘管《尚公主》開局聲勢浩大，最終平台熱度卻止步於26,631，以微小差距無緣大眾公認的「27,000爆款門檻」。（微博@尚公主官微）

相比之下，同期於優酷、央視八套（CCTV-8）及串流平台Netflix同步播出的古裝劇《嫁金釵》，雲合正片有效播放市佔率最高更突破30.6%。（微博@嫁金釵官微）

《尚公主》鋪陳冗長 權謀與感情線失衡

不少觀眾與影視評論指出，《尚公主》前四集慢鏡頭密集、權謀線推進緩慢，被調侃為「加長版古風MV」，令一般觀眾卻步。宣傳方面，情侶檔（CP）炒作被指過火，大結局又釋出女主角與男二的剪輯片段，引發信任危機，被質疑「既要CP熱度又怕被綑綁宣傳」。有意見認為收視不佳是平台限制流量所致，但數據分析顯示，本質在於劇集無法吸引新觀眾。有網民直言：「前面節奏太慢，入場門檻太高，後面再精彩也難以挽回觀眾。」

前面節奏太慢，入場門檻太高，後面再精彩也難以挽回觀眾。 網民留言

《尚公主》前四集慢鏡頭密集、權謀線推進緩慢，被調侃為「加長版古風MV」，令一般觀眾卻步。（微博@尚公主官微）

《尚公主》情侶檔（CP）炒作被指過火，大結局又釋出女主角與男二的剪輯片段，引發信任危機，被質疑「既要CP熱度又怕被綑綁宣傳」。（微博@尚公主官微）

雖然中後期迎來劇情高潮，例如女主角「暮晚搖」（孟子義飾）奪權後，化身啞巴侍女探望為愛中毒的盲眼縣令「言尚」（李昀銳飾），宿命感強烈。然而，作為主軸的「權謀」部分卻未能撐起格局。不少觀眾批評，大結局中太子「暮恂」（徐海喬飾）的叛變過程及後期權謀戲碼過於兒戲，兩軍對抗的嚴謹度僅停留在偶像劇的含糊水準。前期節奏拖沓加上後期權謀疲軟，導致該劇難以留住對劇情要求較高的觀眾。

不忍相認的暮晚搖，只能化身為啞巴侍女，默默守候在盲眼的言尚身邊。（微博@尚公主官微）

《尚公主》女主角「暮晚搖」（孟子義飾）奪權後，化身啞巴侍女探望為愛中毒的盲眼縣令「言尚」（李昀銳飾），宿命感強烈。（微博@尚公主官微）

《尚公主》大結局中太子「暮恂」（徐海喬飾）的叛變過程及後期權謀戲碼過於兒戲，兩軍對抗的嚴謹度僅停留在偶像劇的含糊水準。（微博@尚公主官微）

《嫁金釵》節奏明快 頻密衝突緊抓眼球

反觀由田曦薇與閆桉主演的《嫁金釵》，則精準迎合了大眾市場的口味。劇集一開播便拋出真假千金與替嫁沖喜的設定。田曦薇一人分飾隱忍的真千金與跋扈的假千金，代替出嫁後立刻面臨男主甦醒後身份暴露的危機。《嫁金釵》的劇情推進極快，將「宅鬥、權謀、先婚後愛」無縫融合。男女主角從互相猜忌到生死相依，這種不拖泥帶水、強烈刺激視覺與情緒的「短劇化」節奏，讓觀眾一追便停不下來。

反觀由田曦薇與閆桉主演的《嫁金釵》，則精準迎合了大眾市場的口味。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇一人分飾隱忍的真千金與跋扈的假千金，代替出嫁後立刻面臨男主甦醒後身份暴露的危機。（微博@嫁金釵官微）

反觀由田曦薇與閆桉主演的《嫁金釵》，則精準迎合了大眾市場的口味。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》一開播便拋出真假千金與替嫁沖喜的設定。（微博@嫁金釵官微）