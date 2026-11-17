52歲大陸男星張曉龍因演出宮廷劇《後宮甄嬛傳》中的溫太醫一角走紅，私下也是知名禮儀指導，感情生活卻始終相當低調。近日他被狗仔直擊與妻子、3名子女及保母外出聚餐，「一家五口」畫面首度曝光，連第三胎也意外現身，讓不少網友驚訝不已，直呼：「我一直以為他沒結婚，沒想到都三胎了。」



根據曝光的畫面，張曉龍當天帶著家人到餐廳聚餐，妻子留著俐落短髮，身材修長，兩名女兒看起來約莫是小學生年紀，最小的孩子則由保母抱在懷中，從外觀判斷疑似也是女兒。聚餐期間，現場還拿出蛋糕，疑似替家人慶祝生日，氣氛相當溫馨。

張曉龍因飾演劇中「溫太醫」出名。（《甄嬛傳》劇照）

《後宮甄嬛傳》「溫太醫」張曉龍一家五口曝光：

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用餐結束後，一家人有說有笑走出餐廳，張曉龍手上拎著兩大袋物品，其中一袋裝著樂高玩具，女兒則拿著氣球，開心地蹦蹦跳跳。之後一家人互道再見，妻子抱著花束，帶著兩名年紀較大的孩子搭乘另一輛車離開，張曉龍則開車載著保母與年幼孩子返家。

事實上，張曉龍過去鮮少公開談論家庭，直到2023年參加綜藝節目，才首度透露自己已經有兩個孩子，當時分別是6歲與3歲。去年4月，也曾有網友在環球影城巧遇他帶著妻女出遊，但當時外界尚不知道他已經迎來第三個孩子。

這次一家五口的畫面曝光，也意外讓過去的感情傳聞再度受到討論。張曉龍曾被傳與在《後宮甄嬛傳》飾演曹貴人的陳思斯結婚，但如今曝光的妻子是圈外人，相關傳聞也因此受到關注。由於張曉龍始終對家庭生活保持低調，消息曝光後，不少網友才發現這位螢幕上的溫太醫早已是三寶爸。

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