蔡少芬《甄嬛傳》皇后成經典　親揭演員成功秘辛　不反對子女入行

《後宮甄嬛傳》的皇后烏拉那拉宜修和她的一句「臣妾做不到啊！」，至今成了經典，飾演該角色的香港女星蔡少芬透露能遇到好製作，是一種福氣。



說到《後宮甄嬛傳》，儘管這部劇播畢多年，但仍令人津津樂道，對此，蔡少芬接受《新明日報》訪問時說，對《後宮甄嬛傳》有這樣的成績與迴響，心中是成就感與滿足感兼而有之。

我始終認為，一名演員能遇到如此優秀的製作，這本身就是一種福氣。

蔡少芬在《甄嬛傳》中飾演皇后（《甄嬛傳》劇照）

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出道35年，蔡少芬這次擔任新加坡《紅星大獎2026》海外頒獎嘉賓，記者請她以過來人身份分享如何成為一名成功的演員，她說首要的條件是要有「觀眾緣」，以及是否能遇到賞識你的好導演。

事實上，成功的背後往往無法僅憑個人的一己之力，還需要優秀的劇本、專業的導演，甚至是後期剪輯的加持；當一切環節緊扣，再加上觀眾的喜愛，那才是真正的圓滿。如果說這當中有什麼是自己能負責的，那便是努力，其餘的則交給天時地利人和。

蔡少芬也說演藝圈雖然很現實，外形條件如高大威猛或貌美如花固然是優勢，但現在的觀眾更看重演員的個人特色，並非一定要完美的長相。

蔡少芬提醒：

每一位演員都有其獨特的特質，最重要的是找到屬於自己的『味道』，讓觀眾感受到你的獨一無二並由衷喜愛，這便是成功了。

與汪明荃再合作沒壓力

前陣子，蔡少芬回TVB拍攝重頭劇《風華背後》，和汪明荃、朱茵等合作，她告訴記者雖然是闊別八年回巢，不過，一點也沒有壓力，尤其和汪明荃再合作。

我和『阿姐』於2000年的《創世紀》便合作過，這回她飾演我的母親，我們的對手戲非常多，這不僅讓我感到開心，更心懷感恩。

不過，蔡少芬指若要說到拍《風華背後》的最大挑戰，應該是台詞的背誦：「畢竟很久沒有處理如此大量的長對白，而且現在的拍攝模式與以往不同，以前常會分段拍攝，而現在往往要求一氣呵成地演完整場戲，換鏡頭時也要從頭到尾再次演繹。因此，必須對劇本極為熟稔，這對我而言是唯一的壓力來源，但習慣後便漸入佳境，剩下的全是享受了。」

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不反對孩子進演藝圈

蔡少芬和中國大陸演員張晉結婚17年，兩人育有三個孩子，15歲長女張楚兒、13歲次女張信兒和7歲幼子張樂兒，訪問中，她開心和記者分享三個孩子遺傳了他與丈夫的演藝基因，她說兩個女兒在學校非常熱衷參與舞台劇，表現了對錶演的濃厚興趣，兒子則對跆拳道、唱歌和表演情有獨鍾。不過，對於三個孩子將來是否也會進入演藝圈，蔡少芬說：

我的態度始終是順其自然......如果他們有興趣，我絕不會反對；若沒有興趣，也無需強求。我並不打算替他們做決定，因為生命是屬於他們自己的。每個人都應該對自己的選擇負責，並對自己的人生有所交代。

她補充道，作為父母現階段是陪伴他們成長，未來，則轉為他們的「觀眾」:「站在遠處守望並給予祝福。無論他們最終決定投身哪個行業，我都會支持、祝福並陪伴在他們身邊。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】