大陸古裝宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，播出了15年仍熱度不減，現在更成為不少人過年的必備行程，其中飾演沈貴人「沈眉莊」的斕曦，因為角色溫婉、有智慧的性格，收穫一大票粉絲。



不過她近日素顏現身，法令紋與白髮現形，外貌變化掀起外界熱議。

飾演沈貴人「沈眉莊」的斕曦（《後宮甄嬛傳》劇照）

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42歲的斕曦日前在直播中未開濾鏡，直接以素顏與粉絲互動，毫不避諱展示眼袋、法令紋及頭頂白髮。她主動將鏡頭拉近頭部，現場抓出幾根白髮給觀眾看，坦率表示：

藏也藏不住啦！總不能天天染吧？

並透露平時眉毛只有拍戲時上妝的一半長度，非常大方地面對面容變化。

這次露面讓「斕曦24歲至41歲顏值變化」登上微博熱搜，許多人對她素顏出鏡的模樣感到驚訝，直言：

「怎麼感覺一下子老了這麼多」

「歲月真的沒饒過誰」

「眉莊姐姐老了好多」

「這狀態真的一看就是沒休息好」



不過也有人認為：

「四十幾歲了很正常了，純素顏」

「每個階段都有著不一樣的魅力」

「44了還要怎樣？就是皮膚暗沉黑眼圈重這些衰老必備的」



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