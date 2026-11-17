無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》昨晚（16日）播出最新一集「先入為主」，請來「大王」安德尊再度驚喜客串，與一眾演員擦出超強喜劇火花！演得興起的「Terry」李偉健昨晚（11月17日）隨即在Instagram上載幕後大合照，寫道「好開心可以同大王🤓開工」，相中可見身穿「李小龍運動服」的安德尊，與李偉健、李善恒以及在後方大騷「老鼠仔」的歐瑞偉齊齊開心自拍。



李偉健曬出與安德尊的合照。（IG@liwaikinterryli）

李偉健曬合照擺大烏龍 誤Tag「狗界安德尊」

然而，向來戲裡戲外都「傻更更」的李偉健竟擺出驚天大烏龍——由於安德尊本人根本沒有開通IG帳號，李偉健在標註演員時，竟誤將帳號名為「andezun」的用戶Tag了上去！最爆笑的是，這個「andezun」的頭像竟然是一隻在草地上奔跑的可愛狗狗！

「安德尊」狗主忍唔住出post詢問。（Threads截圖）

「安德尊」狗主忍唔住出post詢問。（Threads截圖）

事件隨即被狗主轉發至社交平台Threads分享，瞬間引爆全網笑彈！面對李偉健的「無心之失」，大批網民紛紛湧入留言區瘋狂抽水，笑問狗主：「你嘅疑惑：點解TVB tag 咗我隻狗？大家想知嘅嘢：點解你改隻狗做安德尊？」狗主亦相當鬼馬，搞笑回應「我唔想上今晚東張西望呀」，更幽默承認：「我唔知你指邊個安德尊啦，不過安德尊的確係我隻狗😂」！狗主甚至在限時動態轉發劇集截圖，在李偉健頭上貼出「狗頭問號」Emoji，完美呼應對白「為什麼我總覺得好像怪怪的呢？」，戲外笑料比正片更精彩！

網民湧入留言區瘋狂抽水。（Threads截圖）

大家都覺得怪怪的。（IG截圖）

大王「谷總」回歸廚房搞搞震 重現《都市閒情》「無敵鴛鴦鏟」

除了戲外擺烏龍笑翻網民，安德尊在昨晚一集的演出同樣笑料百出！早前大王憑藉「老千」谷總一角客串單元「假富婆大戰真老千」，惡搞《東張西望》熱話個案「霸道總管戀上保安阿姨」大受歡迎，今集載譽歸來依然「戲」勢逼人。

「大王」安德尊再度驚喜客串。（TVB）

安德尊瘋狂「示愛」嚇傻車婉婉。（TVB）

劇中大王走入廚房見到Terry（李偉健 飾）正在炮製炒蛋早餐，即刻「大王上身」忍不住上前指指點點，更當場爆出當年與「宿敵」李錦聯在《都市閒情》烹飪環節互窒的傳奇金句：「靠唔靠得住先？」緊接著他嫌Terry手腳太慢，發揮本色「搞搞震」搶著炒埋一份，更一手奪過Terry手上的鑊鏟，配合自己的鑊鏟在鏡頭前施展失傳已久的獨門絕技「無敵鴛鴦鏟」，神級還原當年名場面。

靠唔靠得住先？（TVB）