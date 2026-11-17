入行短短5年即火速躍升為「華納一哥」的張天賦（MC），今年事業再創高峰！除了新歌《未深入但了解》剛強勢摘下《903專業推介》冠軍寶座，挾著3.5首冠軍歌的凌厲優勢向「叱咤男歌手」金獎再邁進一大步外，近日他更聯同出道31年的天后楊千嬅齊齊代表香港北上大放異彩，以「幫唱」嘉賓身分高調錄製央視重頭綜藝節目《第二屆「絲路之星」國際音樂大賽》，分別夥拍新西蘭歌手維瑞蒂（Verity）及馬來西亞歌手阿木沙各自完成「幫幫唱」合唱環節。



張天賦夥拍參賽者維瑞蒂（Verity），共同合唱其個人知名作品《反對無效》。（節目截圖）

張天賦以「幫幫唱」嘉賓的身分亮相。（節目截圖）

張天賦首登央視綜藝被讚為港爭光

首度現身內地綜藝節目的MC在宣傳片中大騷流利普通話，坦言：「其實這次蠻緊張，因為是我第一次來內地參加綜藝節目，對我來說也是個小目標，能夠在更大的舞台去表演我的歌曲，這是一個蠻榮幸的事。」他更識做賣口乖大讚內地是美食天堂，直言要趁機大飽口福。節目前晚播出後，MC夥拍Verity大膽以廣東話及英語合唱《反對無效》，憑藉超高難度的真假音轉換與細膩情感狂奪132分高分；期間他更應主持要求，重現多年前首次Busking的唱腔清唱周杰倫《說好的幸福呢》，表情多多成功搶盡焦點，而楊千嬅與阿木沙合唱的《如願》亦盡顯殿堂級天后水準。

張天賦（MC）首次參加內地綜藝，也是完成一個小目標。（影片截圖）

MC現身內地電視節目獲網民大讚。（threads截圖）

呢個表情認真好笑。（threads截圖）

張天賦登央視唱《反對無效》獲網民點讚。（threads截圖）