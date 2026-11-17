藝人黃心穎與老公泥鯭（黎萬宏）向來愛狗如命，家中飼養了兩隻愛犬「可樂」及「Love Love」，不時在社交網分享人狗日常。兩人日前才剛為毛孩慶生，詎料相隔僅數日便傳來噩耗，8歲的「可樂」於14日突然離世。



黃心穎8歲的「可樂」於14日突然離世。（IG@jacquelinebwong）

十分不捨（IG@jacquelinebwong）

8歲愛犬「可樂」猝逝

大受打擊的心穎在社交平台連環貼出多張溫馨合照及長文悼念，直言「寫下這篇貼文讓我感到非常痛苦」，字裡行間滿是不捨與自責。回顧相處點滴，心穎大讚「可樂」自入屋第一日開始便是不折不扣的「暖男」，平時既懂得愛錫媽咪，對爸爸泥鯭更是萬分忠誠，一直盡責守護著這個家。她更深情感謝愛犬將自己與泥鯭帶到彼此身邊，並承諾「我左邊床會留番個位畀你」，永遠為這位最乖巧的小寶貝保留專屬位置。

一家4口。（IG@jacquelinebwong）

剛慶生數日傳噩耗

最令心穎心碎的，是離別來得毫無預兆。就在噩耗傳出前幾天，她與泥鯭才帶同兩隻愛犬到郊外草地開生日派對，當時「可樂」頭戴「8」字生日帽，一家四口畫面相當溫馨。面對愛犬突然離開，心穎在文中難掩歉意，坦言原以為彼此還有更多相處時間，如今只能慶幸牠僅短暫受苦，以此稍微緩解內心劇痛。她又提到事發當日抬頭望見一朵神似「可樂」的雲彩，深信這是愛犬送給兩夫婦的美麗訊號，最後含淚祝福愛犬「Run free可樂」，希望牠在相處的日子裡有感受到家人滿滿的愛。