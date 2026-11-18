楊超越《今天是太陽雨》大翻身！縫紉女工到實力派的３大逆襲關鍵
內地青春劇《今天是太陽雨》近日在芒果TV及Netflix熱播，女主角楊超越憑藉克制寫實的演技成功洗刷過往花瓶負評，吸引不少港台及海外新劇迷留意。從江蘇農村縫紉廠女工、選秀節目《創造101》第3名出道的「全村的希望」，到經歷演技爭議後低調入讀「山下學堂」演話劇並憑新劇翻身，以下從3個關鍵切面認識這位28歲話題女星的逆襲軌跡。
1.農村女工出身 《創造101》第3名出道成「錦鯉女孩」
1998年出生於江蘇鹽城農村的楊超越，12歲時父母離異，自小與父親相依為命。初中畢業後便早早踏入社會謀生，曾在服裝廠踩縫紉機當女工，亦做過餐廳侍應，直到看見女團選拔提供「包吃住及2000元人民幣通告費」，才抱著糊口心態誤打誤撞入行。
2018年，她參加騰訊選秀節目《創造101》。雖然唱跳基礎薄弱、在台上緊張落淚，卻憑藉率真性格與一句「我是我們全村的希望」引發網民熱議，最終以總排名第3名加入限定女團火箭少女101出道。由於屢次在比賽及抽獎中幸運過關，不少網民將其頭像製成轉發求好運的Meme圖（網絡改圖），令「錦鯉女孩」成為她的代表標籤。
2.古裝劇遭批「木頭美人」 低調進修演話劇磨練台詞
女團解散並轉戰影視圈後，楊超越憑藉頂流人氣，接連主演《七時吉祥》等多部古裝偶像劇。然而，未受專業演藝訓練的弱點隨即暴露，曾因表情與台詞生硬屢遭批評為「木頭美人」。
面對外界的質疑，她選擇放慢腳步，低調進入由陳坤與周迅創辦的「山下學堂」表演工坊進修。其後，她更參演饒曉志監製的話劇《你好，瘋子！》青春版，在沒有剪輯與配音修飾的舞台上，反覆鍛鍊對白功底與情緒表達，其轉型決心逐步獲得觀眾認可。
3.《今天是太陽雨》零濾鏡演出 演活背債大學生獲好評
在近期熱播的新劇《今天是太陽雨》中，楊超越飾演生物系大學生「鄭雨」，因母親重病淪為植物人，她獨力肩負起照顧弟弟及償還巨債的重擔。全劇捨棄厚重的美顏濾鏡，楊超越以近乎素顏的狀態及親自配音上陣，將基層少女在生活重壓下壓抑隱忍的神態演繹得細膩自然。不少網民了解其早年打工經歷後感歎「原來她演貧困大學生不用靠想像，那是她真實活過的人生」；亦有大批追劇觀眾激讚她找對現實主義戲路，用作品親手撕掉錦鯉與花瓶標籤。
原來她演貧困大學生不用靠想像，那是她真實活過的人生。
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