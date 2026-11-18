內地青春劇《今天是太陽雨》近日在芒果TV及Netflix熱播，女主角楊超越憑藉克制寫實的演技成功洗刷過往花瓶負評，吸引不少港台及海外新劇迷留意。從江蘇農村縫紉廠女工、選秀節目《創造101》第3名出道的「全村的希望」，到經歷演技爭議後低調入讀「山下學堂」演話劇並憑新劇翻身，以下從3個關鍵切面認識這位28歲話題女星的逆襲軌跡。



內地青春劇《今天是太陽雨》近日在芒果TV及Netflix熱播。（微博@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》女主角楊超越憑藉克制寫實的演技成功洗刷過往花瓶負評，吸引不少港台及海外新劇迷留意。（微博@楊超越）

楊超越從江蘇農村縫紉廠女工、選秀節目《創造101》第3名出道。（微博@楊超越）

1.農村女工出身 《創造101》第3名出道成「錦鯉女孩」

1998年出生於江蘇鹽城農村的楊超越，12歲時父母離異，自小與父親相依為命。初中畢業後便早早踏入社會謀生，曾在服裝廠踩縫紉機當女工，亦做過餐廳侍應，直到看見女團選拔提供「包吃住及2000元人民幣通告費」，才抱著糊口心態誤打誤撞入行。

1998年出生於江蘇鹽城農村的楊超越，12歲時父母離異，自小與父親相依為命。（網上影片截圖）

楊超越初中畢業後便早早踏入社會謀生，直到看見女團選拔提供「包吃住及2000元人民幣通告費」，才抱著糊口心態誤打誤撞入行。（《創造101》截圖）

2018年，她參加騰訊選秀節目《創造101》。雖然唱跳基礎薄弱、在台上緊張落淚，卻憑藉率真性格與一句「我是我們全村的希望」引發網民熱議，最終以總排名第3名加入限定女團火箭少女101出道。由於屢次在比賽及抽獎中幸運過關，不少網民將其頭像製成轉發求好運的Meme圖（網絡改圖），令「錦鯉女孩」成為她的代表標籤。

2018年，楊超越參加騰訊選秀節目《創造101》，唱跳基礎薄弱、在台上緊張落淚。（網上圖片）

2018年，她參加騰訊選秀節目《創造101》憑藉率真性格與一句「我是我們全村的希望」引爆話題。（《創造101》截圖）

楊超越因幸運形象被網民製成轉發求好運迷因圖，令「錦鯉女孩」成為其代表標籤。（網上圖片）

2.古裝劇遭批「木頭美人」 低調進修演話劇磨練台詞

女團解散並轉戰影視圈後，楊超越憑藉頂流人氣，接連主演《七時吉祥》等多部古裝偶像劇。然而，未受專業演藝訓練的弱點隨即暴露，曾因表情與台詞生硬屢遭批評為「木頭美人」。

楊超越憑藉頂流人氣接連擔正《七時吉祥》等多部古裝偶像劇女主角。（微博@七時吉祥官微）

面對外界的質疑，她選擇放慢腳步，低調進入由陳坤與周迅創辦的「山下學堂」表演工坊進修。其後，她更參演饒曉志監製的話劇《你好，瘋子！》青春版，在沒有剪輯與配音修飾的舞台上，反覆鍛鍊對白功底與情緒表達，其轉型決心逐步獲得觀眾認可。

楊超越低調進入由陳坤與周迅創辦的「山下學堂」表演工坊進修。（微博@也冕視頻截圖）

楊超越參演饒曉志監製的話劇《你好，瘋子！》青春版。（《你好，瘋子！》宣傳海報）

楊超越在沒有剪輯與配音修飾的舞台上反覆磨練原聲台詞與情緒爆發力，獲現場觀眾肯定其轉型決心。（微博@人民日娛）

3.《今天是太陽雨》零濾鏡演出 演活背債大學生獲好評

在近期熱播的新劇《今天是太陽雨》中，楊超越飾演生物系大學生「鄭雨」，因母親重病淪為植物人，她獨力肩負起照顧弟弟及償還巨債的重擔。全劇捨棄厚重的美顏濾鏡，楊超越以近乎素顏的狀態及親自配音上陣，將基層少女在生活重壓下壓抑隱忍的神態演繹得細膩自然。不少網民了解其早年打工經歷後感歎「原來她演貧困大學生不用靠想像，那是她真實活過的人生」；亦有大批追劇觀眾激讚她找對現實主義戲路，用作品親手撕掉錦鯉與花瓶標籤。

原來她演貧困大學生不用靠想像，那是她真實活過的人生。 網民留言

楊超越在劇中飾演因母親重病而背負巨債的生物系學生「鄭雨」，全劇捨棄厚重美顏濾鏡。（微博@楊超越）

楊超越在劇中以近乎素顏及原聲台詞上陣，將基層少女在生活重壓下壓抑隱忍的神態演得入木三分。（微博@楊超越）

有大批追劇觀眾激讚楊超越找對現實主義戲路，用作品親手撕掉錦鯉與花瓶標籤。（微博@楊超越）

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