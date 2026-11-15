楊超越《今天是太陽雨》Netflix熱播！零濾鏡真實膚質獲網民激讚

由導演貓的樹（本名袁爽）執導、楊超越與前韓團NCT兼威神V（WayV）成員董思成（Winwin）主演的內地青春劇《今天是太陽雨》，於芒果TV、Netflix兩個串流平台熱播。該劇一反內地偶像劇過度美顏修圖的慣例，大膽採用零濾鏡高清特寫，保留演員臉上的毛孔與細紋，真實感反獲網民激讚極具電影質感。



由導演貓的樹（本名袁爽）執導、楊超越與前韓團NCT成員董思成（Winwin）主演的內地青春劇《今天是太陽雨》，於芒果TV、Netflix兩個串流平台熱播。（微博@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》一反內地偶像劇過度美顏修圖的慣例，大膽採用零濾鏡高清特寫，保留了演員臉上的毛孔與細紋。（微博@今天是太陽雨官微）

超近鏡告別過度磨皮 網民讚真實膚質更順眼

《今天是太陽雨》開播後，不少觀眾留意到劇集的畫面處理與一般內地偶像劇不同。有網民貼出劇中兩張楊超越的臉部大頭特寫（超近鏡特寫）截圖，並配文直言「楊超越這麼素，一點濾鏡都不加」。從畫面可見，鏡頭幾乎沒有後期美顏修圖痕跡，楊超越眼下細紋、毛孔肌理及淡黑眼圈一覽無遺。不少網民在相關帖文下留言力撐，認為五官底子好才經得起零濾鏡特寫，形容零美顏的真實膚質順眼得多。

《今天是太陽雨》開播後隨即打破內地偶像劇普遍過度修圖的習慣。（《今天是太陽雨》劇照）

劇集畫面幾乎沒有後期美顏修圖痕跡，眼下細紋、毛孔肌理及淡黑眼圈一覽無遺。（《今天是太陽雨》劇照）

零美顏的真實膚質順眼得多。 網民留言

演活基層窮學生 素顏疲態切合角色設定

楊超越在《今天是太陽雨》中飾演生物系學生鄭雨，因母親重病住院而背負債務，每日清晨便要起床兼職便利店打工、兼職補習並爭奪獎學金。她今次全程採用原聲台詞，刻意壓低聲線帶出沙啞感，配合素顏下的疲憊神情與樸素衣著，貼合基層大學生的生活狀態。觀眾普遍認為角色每天睡眠不足，頂著黑眼圈與毛孔才符合現實邏輯，更有網民大讚她擺脫過往演技生硬的標籤，成功讓觀眾代入角色處境。

楊超越在《今天是太陽雨》中飾演生物系學生鄭雨。（微博@今天是太陽雨官微）

楊超越飾演的鄭雨，因母親重病住院而背負債務，每日清晨便要起床兼職便利店打工、兼職補習並爭奪獎學金。（微博@今天是太陽雨官微）

楊超越今次全程採用原聲台詞，刻意壓低聲線帶出沙啞感，配合素顏下的疲憊神情與樸素衣著，貼合基層大學生的生活狀態。（《今天是太陽雨》劇照）

觀眾普遍認為角色每天睡眠不足，頂著黑眼圈與毛孔才符合現實邏輯。（《今天是太陽雨》劇照）

有網民大讚楊超越擺脫過往演技生硬的標籤，成功讓觀眾代入角色處境。（微博@今天是太陽雨官微）

導演堅持自然光 拒絕流水線慘白審美

事實上這種真實的鏡頭語言，正是導演貓的樹一貫的標誌性風格。從早年的高分青春劇由田曦薇、李明德主演的《如此可愛的我們》到由盧洋洋、何與主演的《見面吧就現在》，他始終堅持實景拍攝與自然採光，拒絕使用內地偶像劇常見的「過度美顏的慘白濾鏡」與一鍵磨皮。

事實上這種真實的鏡頭語言，正是導演貓的樹一貫的標誌性風格。（《如此可愛的我們》宣傳海報）

從早年由盧洋洋、何與主演的《見面吧就現在》，導演貓的樹始終堅持實景拍攝與自然採光。（《見面吧就現在》宣傳海報）

近年來，內地影視圈因過度追求「白、幼、瘦」的單一審美與零瑕疵皮膚，導致不少劇集畫面慘白失真、演員五官被磨平，屢被觀眾詬病為「流水線塑膠劇」。《今天是太陽雨》此次大膽保留演員臉上的毛孔、絨毛甚至法令紋，不僅讓光影在皮膚上產生真實的明暗層次，更順應了當下觀眾渴望回歸真實、拒絕容貌焦慮的審美轉向。網民直言：「導演鏡頭太具電影感了！」

《今天是太陽雨》大膽保留演員臉上的毛孔、絨毛甚至法令紋，讓光影在皮膚上產生真實的明暗層次。（微博@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》大膽保留演員臉上的毛孔、絨毛甚至法令紋，順應了當下觀眾渴望回歸真實、拒絕容貌焦慮的審美轉向。（微博@今天是太陽雨官微）