今天是太陽雨｜楊超越董思成領帶吻破尺度！雙向救贖床戲引爆好評

內地青春劇集《今天是太陽雨》近期於Netflix及芒果TV上架後，迅速在網上掀起追劇熱潮。該劇由當紅演員楊超越與董思成（藝名：WINWIN/曾為韓國男團NCT、WayV成員）主演。劇中楊超越與董思成的「領帶吻」及床戲片段更成為網上熱門話題。這場昏暗房間裏的親密戲份，不僅是演員尺度的突破，更是兩位背負家庭創傷的主角，從互相防備走向互相治癒的情感高潮。



內地青春劇集《今天是太陽雨》近期於Netflix及芒果TV上架後，迅速在網上掀起追劇熱潮。（微博@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》中楊超越與董思成的「領帶吻」及床戲片段更成為網上熱門話題。（《今天是太陽雨》劇照）

殘酷現實下的雙向救贖 泥濘舊鞋撕開「階級落差」

由導演貓的樹執導的《今天是太陽雨》，摒棄了傳統偶像劇「刻意放閃」的俗套，將鏡頭對準年輕人的現實困境。劇集大膽打破常規，主角鄭雨（楊超越飾）與陳硯周（董思成飾）並未擁有主角光環。

該劇由當紅演員楊超越與董思成主演，講述兩名背負家庭重擔與傷痛的大學生互相救贖的故事。（微博@今天是太陽雨官微）

由導演貓的樹執導的《今天是太陽雨》，摒棄了傳統偶像劇「刻意放閃」的俗套，將鏡頭對準年輕人的現實困境。（微博@今天是太陽雨官微）

劇情初期，同為生物系高材生的兩人爭奪獎學金與實驗室發展機會而針鋒相對，結果卻是雙雙落選。鄭雨背負著母親重病與沉重債務，必須靠兼職填補醫藥費缺口，勉強維持生計；天才師兄陳硯周則因兄長離世與自身接受心臟手術休學一年，內心自我封閉。兩人在接連的挫折中，看見了對方隱藏的創傷，從競爭對手逐漸變成失意同路人。該劇對「窮」的刻畫極具真實感，細緻到起毛球的衣物與鞋底脫落的鞋，將殘酷的社會現實融入校園故事中。

《今天是太陽雨》劇情初期，同為生物系高材生的兩人爭奪獎學金與實驗室發展機會而針鋒相對，結果卻是雙雙落選。（微博@今天是太陽雨官微）

鄭雨背負著母親重病與沉重債務，必須靠兼職填補醫藥費缺口，勉強維持生計；天才師兄陳硯周則因兄長離世與自身接受心臟手術休學一年，內心自我封閉。（微博@今天是太陽雨官微）

鄭雨與陳硯周在接連的挫折中，看見了對方隱藏的創傷，從競爭對手逐漸變成失意同路人。（微博@今天是太陽雨官微）

領帶吻與床戲：曖昧張力的極致展現

網民熱議的「領帶吻」並非刻意營造的甜蜜，而是經歷漫長情感拉扯後的爆發。這場戲的鋪墊，源自稍早前的一場「醉酒吻」。鄭雨在醉意下曾主動親吻陳硯周，但因自卑與恐懼，清醒後刻意假裝失憶逃避責任。陳硯周不僅沒有配合演出，反而在朋友聚會上當面拆穿。這種不按常理出牌的單刀直入，將兩人的曖昧推向頂峰。網民也在二次創作的影片中留言表示「陳硯周畫地為牢啊」，展現出兩人那種委屈又克制的拉扯感。

鄭雨在醉意下曾主動親吻陳硯周，但因自卑與恐懼，清醒後刻意假裝失憶逃避責任。（《今天是太陽雨》劇照）

隨著劇情推進，鄭雨終於卸下心防。（《今天是太陽雨》劇照）

在昏暗的房間內，鄭雨不再逃避，主動扯住陳硯周的領帶將他拉近。（《今天是太陽雨》劇照）

隨著劇情推進，鄭雨終於卸下心防。在昏暗的房間內，她不再逃避，主動扯住陳硯周的領帶將他拉近，兩人距離逐漸拉近並深情相吻，隨後迎來了令觀眾屏息的情感昇華與親密戲份。演員在處理這段親密戲時展現了極佳的化學反應，導演貓的樹利用光線與眼神的停頓，將兩人跨越心理障礙、確認彼此心意的那份渴望與試探捕捉得淋漓盡致。

在昏暗的房間內，鄭雨主動扯住陳硯周的領帶將他拉近，距離一寸寸縮短，隨後展開了令觀眾沸騰的床戲。（《今天是太陽雨》劇照）

演員在處理這段親密戲時展現了極佳的化學反應，導演貓的樹利用光線與眼神的停頓。（《今天是太陽雨》劇照）

導演將兩人跨越心理障礙、確認彼此心意的那份渴望與試探捕捉得淋漓盡致。（《今天是太陽雨》劇照）

網民共鳴：映照自己笨拙的暗戀

不少網民表示：「那種在喜歡的人面前明明心跳停頓了一秒、卻還要裝作若無其事的拉扯，就像是自己暗戀時的樣子。」也有觀眾感歎：「領帶吻最觸動人心的不是尺度，是她主動靠近時眼裡那點不敢說出口的喜歡，太像當年那個笨拙的自己。」這場戲不僅是愛情的確認，更是兩個在暴雨中互相撐傘的年輕人，徹底接納對方的靈魂交匯點。

那種在喜歡的人面前明明心跳停頓了一秒、卻還要裝作若無其事的拉扯，就像是自己暗戀時的樣子。 網民留言

領帶吻最觸動人心的不是尺度，是她主動靠近時眼裡那點不敢說出口的喜歡，太像當年那個笨拙的自己。 網民留言

不少網民表示看見鄭雨與陳硯周的拉扯就像是看見了自己暗戀的樣子。（微博@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》這場戲不僅是愛情的確認，更是兩個在暴雨中互相撐傘的年輕人，徹底接納對方的靈魂交匯點。（微博@今天是太陽雨官微）