【Netflix】由楊超越與董思成（Winwin）主演的青春劇《今天是太陽雨》踏入結局篇，然而後期德國取景戲份卻意外惹來劇迷激烈爭議。原本在內地篇背負沉重現實壓力、性格克制清醒的男女主角，在異國重逢後突然畫風突變，轉為直白甜膩的熱戀模式，被不少觀眾批評嚴重「OOC（角色性格崩壞）」。導演貓的樹（本名：袁爽）則透露德國篇原屬額外加拍的「福利番外」，令觀眾評價迅速分裂成兩大陣營。



由楊超越與董思成（Winwin）主演的青春劇《今天是太陽雨》踏入結局篇，然而後期德國取景戲份卻意外惹來劇迷激烈爭議。（微博@今天是太陽雨官微）

原本在內地篇背負沉重現實壓力、性格克制清醒的男女主角，在異國重逢後轉為直白甜膩的熱戀模式，被不少觀眾批評嚴重「人設崩塌」。（微博@今天是太陽雨官微）

原本在內地篇背負沉重現實壓力、性格克制清醒的男女主角，在異國重逢後轉為直白甜膩的熱戀模式，被不少觀眾批評嚴重「人設崩塌」。（微博@今天是太陽雨官微）

克制暗湧突變直白熱戀 德國重逢戲份被批角色斷層

在《今天是太陽雨》前段劇情中，楊超越飾演的鄭雨背負巨債、原生家庭疾苦卻堅韌清醒，董思成飾演的陳硯周溫柔克制、長期活在長兄逝世的自責陰影中，兩人在生活重壓下的愛意顯得克制又真誠。

楊超越飾演的鄭雨背負巨債、原生家庭疾苦卻堅韌清醒。（微博@今天是太陽雨官微）

董思成飾演的陳硯周溫柔克制、長期活在長兄逝世的自責陰影中。（微博@今天是太陽雨官微）

然而劇情推進至後期德國篇，兩人在異國重逢後迅速展開大膽熱戀，親密戲份大幅增加，行事與說話語氣亦變得輕快外放，被指與前期埋下的心理創傷出現明顯斷裂。大批追劇觀眾看畢直呼「前面二十多集的脆弱悲情氣質全白費，到德國突然變了兩個人」，更有人一針見血點評「從現實主義佳作一秒跌回普通套路化甜寵劇」。

然而劇情推進至後期德國篇，兩人在異國重逢後迅速展開大膽熱戀，親密戲份大幅增加。（微博@今天是太陽雨官微）

兩人在異國重逢後迅速展開大膽熱戀，親密戲份大幅增加，行事與說話語氣亦變得輕快外放，被指與前期埋下的心理創傷出現明顯斷裂。（微博@今天是太陽雨官微）

前面二十多集的脆弱悲情氣質全白費，到德國突然變了兩個人。 網民留言

導演揭原本僅22集劇本 極簡團隊拍「福利番外」惹邏輯質疑

面對人設（角色性格）崩壞的質疑，導演貓的樹早前曾透露，正片劇本原本只寫到主角出國前共22集，德國篇實為主創團隊因不捨劇終而額外擴展的日常片段（全劇擴展至24集），但創作風格的大幅轉向導致角色行為被部分觀眾質疑與前序設定割裂。

德國戲份採用極簡模式拍攝，全組僅9人團隊乘搭廉航、吃簡餐並擠酒店，依靠自然實景完成，原意是送給觀眾的額外驚喜，卻導致正傳鋪墊的原生創傷僅靠幾句對話便輕鬆化解。有網民在討論區直言「既然當番外拍就該標註清楚，放進正片只會毀掉整部劇的劇情邏輯完整」，批評劇組為追求大團圓結局而犧牲邏輯自洽。

導演貓的樹早前曾透露，德國戲份採用極簡模式拍攝，全組僅9人團隊乘搭廉航、吃簡餐並擠酒店，依靠自然實景完成。（微博@貓的樹Cattree）

導演貓的樹早前曾透露，德國戲份採用極簡模式拍攝，全組僅9人團隊乘搭廉航、吃簡餐並擠酒店，依靠自然實景完成，原意是送給觀眾的額外驚喜。（微博@貓的樹Cattree）

導演貓的樹早前曾透露，德國戲份採用極簡模式拍攝，原意是送給觀眾的額外驚喜，卻導致正傳鋪墊的原生創傷僅靠幾句對話便輕鬆化解。（微博@今天是太陽雨官微）

苦盡甘來「額外甜蜜福利」還是爛尾？劇情派與甜寵派網上開戰

隨著德國篇播出，網民評價迅速分裂成兩大陣營。支持一方認為兩人好不容易卸下生存重壓，換個沒有人認識的陌生環境做回普通情侶，正是苦盡甘來的幸福體現，樂於將其視為甜甜的「額外甜蜜福利」。

隨著德國篇播出，網民評價迅速分裂成兩大陣營。（微博@今天是太陽雨官微）

支持一方認為兩人好不容易卸下生存重壓，換個沒有人認識的陌生環境做回普通情侶，正是苦盡甘來的幸福體現。（微博@今天是太陽雨官微）

支持一方認為兩人好不容易卸下生存重壓，換個沒有人認識的陌生環境做回普通情侶，正是苦盡甘來的幸福體現。（微博@今天是太陽雨官微）

但批評一方及注重劇本完整度的劇迷則認為，這種寫法消耗了正片積攢的深情與遺憾，令前期塑造的人物弧光功虧一簣。這場爭議本質上亦反映出觀眾對「正片邏輯統一」與「番外可自由發揮」兩種不同追劇期待的衝突。

但批評一方及注重劇本完整度的劇情黨則認為，這種寫法消耗了正片積攢的深情與遺憾，令前期塑造的人物弧光功虧一簣。（微博@今天是太陽雨官微）