蔡少芬（Ada）與老公張晉結婚逾18年一直恩愛如昔，婚後育有兩女一子，一家五口向來是圈中模範家庭。當年以46歲高齡誕下的孻仔張樂兒（魚蛋）轉眼間迎來7歲生辰，蔡少芬近日在社交媒體曬出一輯溫馨又鬼馬的家庭慶生照，更披露囝囝在六歲最後一晚的一句睡前童言令她當場融化，帖文一出火速引爆全網感動洗版！



蔡少芬與張晉結婚多年一直恩愛如昔。（微博@蔡少芬）

二人婚後育有兩女一子。（微博@蔡少芬）

魚蛋6歲最後一晚睡前撒嬌求陪伴

蔡少芬在帖文中感性寫道：「一下子，你就7歲了，真不捨得你長大！記住，爸媽愛你！你就快樂成長吧！好愛你啊！」字裡行間滿載對孻仔成長的不捨與深厚母愛。她更特別記錄下母子倆在魚蛋生日前夕的窩心對話——當晚囝囝小聲撒嬌問她：「今晚是我最後一天6歲，你能陪陪我嗎？」面對兒子對專心陪伴的純真渴求，蔡少芬毫不猶豫連喊兩聲回應：「寶貝，媽媽願意！我願意！」短短兩句對白溫馨又帶點洋蔥，令大批為人父母的網民直呼「睇到眼濕濕」。向來重視親子溝通的蔡少芬，與子女相處猶如朋友，此前亦曾大方表示尊重孩子們日後是否選擇加入娛樂圈，但絕不會刻意代為鋪路。

一家五口桃粉紅派對。（微博@蔡少芬）

囝囝一句「最後一天6歲」冧爆媽咪。（微博@蔡少芬）

派對大玩桃粉紅主題

除了母子對話戳中淚點，生日派對現場亦充滿溫馨童趣與搞怪歡笑。從曝光的照片所見，場地以夢幻桃粉紅色為主調，背景板印上「JOEY'S 7TH BIRTHDAY」大字，兩側豎起魚蛋的萌爆大頭卡通立牌，四周點綴著桃粉紅氣球與枱布。當日蔡少芬身穿粉紅色長袖上衣，張晉及兩名身形拔高的女兒楚兒、信兒亦齊齊以粉紅系親子裝互相呼應；壽星仔魚蛋則穿上綠袖上衣站在正中，頂著一頭蓬鬆羊毛卷配淺藍色生日帽，眉眼臉型與爸爸張晉如出一轍，獲網民大讚「跟爸爸長的好像啊」。

不少網民大讚魚蛋「跟爸爸長的好像啊」。（微博@蔡少芬）

現場最吸睛的莫過於桌上呼應其乳名的「綠色蛋形蛋糕」，上面印有魚蛋的可愛大頭照並標註「BABY JOEY」，魚蛋手握小木槌準備「扑蛋糕」前更肉緊擺出揮臂助威甫士，喜感十足；而向來鬼馬的蔡少芬與張晉亦童心未泯，竟然對著兒子的卡通立牌齊齊伸手「撩鼻哥」合影，全家玩成一片。

喜感十足。（微博@蔡少芬）