現年65歲的黃日華，近年雖然減少幕前演出，但對足球的熱愛有增無減，經常隨香港明星足球隊四出征戰。近日，黃日華聯同羅家英、何家勁、關禮傑、吳岱融及馬海倫等一眾港星，前往杭州蕭山出席「2026香港明星足球賽」及文化交流活動。

近日，黃日華前往杭州蕭山出席「2026香港明星足球賽」及文化交流活動。（抖音＠安心读书）

黃日華現身蕭山出席明星賽

在正式落場比賽前，香港明星足球隊率先到訪蕭山著名景點湘湖遊覽。黃日華與羅家英、關禮傑、何家勁等隊友在湖畔興致勃勃，更入鄉隨俗，現場以地道粵語深情吟誦唐代詩人賀知章的名作《回鄉偶書》。隨後朗誦片段在網上瘋傳，網民大讚既親切又充滿文化氣息。

黃日華與羅家英、關禮傑、何家勁等隊友在湖畔以地道粵語深情吟誦《回鄉偶書》。（抖音＠安心读书）

黃日華年過六旬仍拼勁十足

到了晚上，球賽正式開始，從現場流出的多張相片及影片可見，身穿鮮豔熒光綠球衣、11號波衫的黃日華在場上極為搶眼。雖然年過六旬，但華哥在綠茵場上依然拼勁十足，無論控球、盤帶抑或走位都相當落力，期間更因全力拼搶而一度跪地，專業態度令人佩服。比賽期間，華哥更在關鍵時刻起腳破門，成功為球隊扳平比分，場面震撼。

華哥在關鍵時刻起腳破門，成功為球隊扳平比分。（小紅書＠香港明星足球队）

華哥今次在蕭山的表現引不少在場球迷讚嘆「靖哥哥風骨不改」，更笑稱他使出了「降龍十八腳」。影片流出後，亦有網民力撐：「法拉利老了還是法拉利！」並幽默調侃他在場上拼到抽筋倒地，足見「靖哥哥」在觀眾心目中的地位依然無可替代。

雖然年過六旬，但華哥在綠茵場上依然拼勁十足。（抖音＠安心读书）