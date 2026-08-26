男星洪珉基爆家暴、逼墮胎　前女友不堪委屈「吞藥昏迷」急送ICU

24歲的韓國新生代演員洪珉基曾演出《流氓讀書會》、《恩愛的盜賊大人》、《醫到孤島愛上你》等韓劇，未料日前遭前女友A女爆料，內容包含約會暴力、要求墮胎等，她還上傳酒醉遭調戲的影片、超音波照等證據，公司對此矢口否認，雙方各說各話。這幾天還爆出A女因深受心理衝擊而服用過量藥物送醫，一度住進加護病房。



前女友不堪衝擊服用過量藥物 昏迷送進加護病房搶救

A女的親哥哥25日晚間代替妹妹發文透露，A女在23日凌晨因「長期以來的委屈，以及身為一般人難以承受的情況所帶來的衝擊」，服用包含安眠藥在內的過量藥物，被發現後緊急送醫。哥哥表示，A女送醫後一直都處於昏迷狀態，還住進加護病房，直到25日才恢復意識，目前已能夠與人溝通。但A女精神受到衝擊，仍需要接受治療及休養。

洪珉基遭前女友A女爆料，包含約會暴力、要求墮胎等，她還上傳酒醉遭調戲的影片、超音波照等證據，公司對此矢口否認。這幾天還爆出A女因深受心理衝擊而服用過量藥物送醫，一度住進加護病房。（IG@minggi._.jeok）

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親哥也否認部分媒體所稱A女「鬧事並在派出所寫下陳述書」的說法，並呼籲外界不要再有揣測性留言。只是就在親哥發文隔天，A女的Instagram已經無法查看，疑似遭到刪除，目前尚無法確認究竟是A女本人刪除，還是由親哥代為處理。

A女日前曾公開寄給洪珉基及經紀公司的存證信函，並指控兩人交往期間遭受約會暴力，還聲稱曾遭受言語暴力、PUA（心理操控），以及被要求去做人工流產手術等。相關爆料從8月19日開始在網路發酵，也逼得洪珉基方面趕緊回應。

經紀公司指控女方上門騷動 全盤否認約會暴力指控

洪珉基所屬經紀公司Fable Company則全面否認A女的指控。公司23日向韓媒表示，A女曾於23日前往洪珉基住處並發生騷動，警方也因此到場處理；此外，A女在19日事件曝光當天，也曾前往洪珉基家中按門鈴、敲門。公司也稱，根據取得的監視器畫面，A女疑似曾在洪珉基家門口的監視器鏡頭上貼上貼紙，使其無法拍攝，之後還有踢踹玄關門等行為。

對於A女提出的指控，洪珉基方面則強烈否認，強調目前正根據已掌握的資料進行確認，並準備採取法律行動。經紀公司表示：

將根據目前為止所取得的資料，立即進行民事及刑事方面必要的法律程序，讓相關事實關係能夠被明確揭開。

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