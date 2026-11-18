香港模特兒界再傳喜訊！國際名模教母徐濤（Murine）女兒、星級模特兒導師高靖（Chantel Ko），日前代表香港出戰於東莞舉行的《2026國際聯合國選美盛會&環球超模&環球先生總決賽》（2026 Final United Nation International Pageant Super Model Universe & Man of the Universe Grand），憑藉出色舞台表現、獨特氣質及自信台風，勇奪「國際聯合國總冠軍2026」、「國際聯合國小姐冠軍2026」、「人氣網絡大獎」、「Top 5」及「國際聯合國大使2026」五大殊榮，為香港爭光。

高靖奪五獎及總冠軍。（公關提供）

高靖接受后冠加冕。（公關提供）

今次賽事由深圳市謝魯星丹文化傳媒有限公司主辦，吸引各地優秀選手參與。高靖即使賽前不幸患上感冒，仍堅持帶病上陣，最終脫穎而出，成為全場焦點。其中，她於網絡人氣投票環節獲得逾19萬票支持，成功奪得人氣網絡大獎，足證其不俗人氣。

徐濤與一眾評判跟得獎佳麗合照。（公關提供）

高靖帶病出戰奪世界冠軍 直言喜出望外

高靖接受訪問時表示，賽前數天開始感冒，曾擔心身體狀況會影響發揮，沒想到最終取得理想成績。她表示：「很開心今天拿到世界冠軍，還有網絡冠軍，謝謝朋友和粉絲幫我投票。這幾天本來感冒，所以可能有些地方未能發揮得最好，但真的沒想到有這個結果，非常感謝大家。」她坦言，能夠代表香港站上國際舞台並取得佳績，是十分珍貴的經歷，亦令她更有信心向國際時尚舞台發展。她寄語大家：「願我們都堅守心中信念，凡有夢想，終可抵達。」此外，徐濤今次獲邀擔任大會主席評判，並提名高靖參賽。高靖亦感謝徐濤專業模特兒學校團隊多年來的悉心栽培，讓她由學員逐步成長為導師，並有機會代表香港在國際舞台發光發亮。

高靖與得獎佳麗。（公關提供）

高靖明年再戰世界舞台

徐濤透露，未來將與深圳市謝魯星丹文化傳媒有限公司展開更緊密合作，攜手舉辦更多國際級選美及模特兒賽事，進一步拓展國際選美市場。即時發布(11月18日)高靖國際選美奪五獎.docx同時，她率先披露高靖將代表香港出戰《2027年世界模特大賽全球總決賽》，屆時將有73個國家及地區選手參與角逐。徐濤旗下的徐濤專業模特兒學校亦將成為賽事主辦單位之一，積極參與賽事籌備及國際交流工作。

徐濤表示，希望透過舉辦更多國際賽事，為香港模特兒創造與世界接軌的機會，拓展國際視野，進一步推動香港時尚文化走向世界。