荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）低調造訪柬埔寨！她此行參觀當地索索羅博物館（Sosoro Museum），也前往寺廟拜會佛教領袖，向高僧致意並奉上宗教供品。柬埔寨對她而言有著特殊情感，不僅是她演出《盜墓者羅拉》（Lara Croft: Tomb Raider）的重要拍攝地，也是她領養長子麥杜斯（Maddox）的出生地。



根據當地媒體報導，安祖蓮娜祖莉此次造訪期間，受到摩訶尼迦耶佛教派最高僧長阿姆林亨（Am Limheng）接見，雙方在宗教寺廟Wat Mony Sovann會面。她向高僧表達敬意，並奉上宗教供品，行程相當低調。

+ 1

這趟柬埔寨之行，緊接在她11月11日出席菲律賓東協包容性成長高峰會之後。祖莉當時在會中談及自己與柬埔寨長達20多年的情誼，盛讚當地文化底蘊深厚，也肯定柬埔寨人民歷經國家艱困歲月，依然展現出強韌的生命力。

她回憶，自己第一次踏上柬埔寨，就有種彷彿回到家的歸屬感，表示：

有些地方，你一抵達就會覺得像回到家一樣。

她也呼籲國際社會應加大對弱勢社群的投資，並強調柬埔寨及其他發展中國家，不應只被外界看見所面臨的困境，更應受到重視的是豐富的文化、資源，以及人民所蘊藏的潛力。

祖莉與柬埔寨的緣分始於2000年，當年她前往當地拍攝電影《盜墓者羅拉》（Lara Croft: Tomb Raider），此後多次重返柬埔寨投入人道工作。2002年，她領養出生於柬埔寨的長子麥杜斯，讓這個國家成為她生命中格外重要的地方。多年來，她持續關注當地社會與人道議題，與柬埔寨維持深厚連結。

延伸閱讀：Angelina Jolie宣佈重回演藝圈 離婚8年失去戰鬥力：再沒談戀愛

+ 8

延伸閱讀：

羅伯派汀森接演007 大老闆貝佐斯爆內幕稱「高度涉入」

女星猝逝房變Airbnb！停租3個月重新營業 房客入住發現是「命案房」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】