安祖蓮娜祖莉訪問拉法口岸　籲冬季加沙人道物資援助刻不容緩

綜合哥倫比亞廣播公司（CBS）等美媒報道，荷里活影星、前聯合國難民署特使安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）1月2日隨美國代表團訪問連接埃及與加沙的拉法（Rafah）邊境口岸。此行旨在會見在埃及接受治療的受傷巴勒斯坦人，以及了解當地人道援助情況。



訪問期間，祖莉會見埃及紅新月會（Egyptian Red Crescent）等援助組織人員，並參觀堆滿被攔截醫療物資的倉庫。她在一份聲明中呼籲必須停火、必須保持安全暢通的援助通道，並擴大物資、燃料和關鍵醫療用品等運輸範圍。她表示，冬季物資刻不容緩，每耽置一天都將造成生命損失。

2026年1月2日，荷里活影星、前聯合國難民署特使安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）1月2日訪問埃及拉法（Rafah）邊境口岸，與當地工作人員握手。（Reuters）

在她訪問之際，以色列宣布暫停數十個加沙援助組織的行動。以方表示要求相關組織續簽註冊並提交工作人員個人資訊，此為防止哈馬斯（Hamas）濫用國際援助。聯合國及援助組織駁斥這一說法，憂慮此舉危及工作人員安全。美方早前審查亦未發現援助遭大規模挪用。

加沙人道狀況持續惡劣，據哈馬斯控制的加沙政府媒體辦公室（GMO）稱，嚴冬暴雨已導致至少20人因避難所倒塌喪生。CBS報道指，埃及、沙特阿拉伯等七國已聯合呼籲國際社會向以色列施壓，要求解除加沙物資援助限制。