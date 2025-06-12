50歲最佳女配角「養女傳訂婚」榮升岳母　網民憂早婚沒有好下場

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的20歲養女薩哈拉（Zahara）驚傳訂婚，安祖蓮娜祖莉隨時升格當岳母。根據「每日郵報」報導，當地畢彼特（Brad Pitt）和安祖蓮娜祖莉的養女薩哈拉日前在洛杉磯荷李活一間知名餐廳被目擊與友人共進晚餐，現就讀於史貝爾曼學院（Spelman College）的她，正值暑假期間，返回洛杉磯度假休息。



當天，薩哈拉以黑色無袖上衣搭配長褲，外披白色針織開襟衫，腳穿涼鞋，整體造型簡約卻不失時尚感。她手提亮色系肩背包，面帶微笑地步出餐廳，然而最吸引外界目光的，是她手上閃耀的巨大鑽戒。薩哈拉當日與一名神秘男子一同搭乘車輛離去。

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的20歲養女薩哈拉（Zahara）。（Getty Images）

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據目擊者描述，該男子外型俊朗、年齡與她相仿，頭戴反戴的白色棒球帽。兩人互動自然、氣氛親暱，進一步引發外界對薩哈拉是否已經訂婚或即將結婚的揣測。不過網友直言：

「不要戀愛腦，實在太年輕」

「爸媽就是最好的例子」

「談戀愛就好不要進入婚姻啊」。



安祖蓮娜祖莉於2000年曾憑電影《我有冇問題》（Girl, Interrupted）奪得第72屆奧斯卡最佳女配角。（《我有冇問題》劇照）

畢彼特和安祖蓮娜祖莉離婚後，薩哈拉一直力挺媽媽，甚至斷了和爸爸的聯繫，她2022年進入史貝爾曼學院後，積極參與校園活動，去年更正式加入歷史悠久的非裔女性姊妹會「阿爾法·卡帕·阿爾法」（Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc.），積極參加社會運動。

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